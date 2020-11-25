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Американская Salesforce начала переговоры о покупке мессенджера Slack

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американская Salesforce.com, поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, ведет переговоры о покупке разработчика сервиса обмена сообщениями Slack Technologies Inc, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В рамках любой потенциальной сделки Slack будет оценена выше ее текущей рыночной стоимости, составляющей порядка $17 млрд, отмечают источники.

Сделка стала бы крупнейшим приобретением Salesforce и важным для нее шагом в плане развития сегмента офисных коммуникаций, пишет WSJ.

Гарантий того, что переговоры завершатся успешно, нет, и Salesforce может в конечном итоге остановиться на другой цели для приобретения, говорят источники.

Salesforce является разработчиком платформы для выполнения компаниями задач по продаже, обслуживанию, маркетингу, анализу и связям с клиентами.

Приложение Slack было запущено в 2013 году, хотя сама компания существует с 2009 года. Мессенджер используется преимущественно для внутрикорпоративного общения сотрудников и совместной работы. В июне 2019 года компания провела размещение своих акций на Нью-йоркской фондовой бирже в рамках прямого листинга, по итогам которого была оценена более чем в $20 млрд.

Salesforce Slack

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