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Поставщик облачных решений Salesforce купит разработчика Slack за $27,7 млрд

В результате образуется одна из крупнейших компаний на рынке делового софта

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Американская Salesforce.com, поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, сообщила, что купит разработчика сервиса обмена сообщениями Slack Technologies.

Покупатель заплатит за актив $27,7 млрд деньгами и акциями компании.

В результате слияния Salesforce и Slack будет создана одна из крупнейших мировых компаний на рынке делового ПО, которая станет серьезным конкурентом для Microsoft и Alphabet.

По условиям сделки, акционеры Slack получат за каждую принадлежащую им бумагу компании по $26,79 и 0,0776 акции Salesforce. Таким образом, акция Slack оценена в $45,52, что более чем на 50% выше их стоимости на закрытие рынка 24 ноября - за день до того, как The Wall Street Journal сообщила о переговорах между двумя компаниями.

Компании планируют завершить сделку в следующем финансовом году, который для Salesforce начинается в феврале 2021 года.

Salesforce - разработчик платформы для выполнения компаниями задач по продаже, обслуживанию, маркетингу, анализу и связям с клиентами.

Приложение Slack было запущено в 2013 году, хотя сама компания существует с 2009 года. Мессенджер используется преимущественно для внутрикорпоративного общения сотрудников и совместной работы. В июне 2019 года компания провела размещение своих акций на Нью-йоркской фондовой бирже в рамках прямого листинга, по итогам которого была оценена более чем в $20 млрд.

Salesforce Slack США

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