Биткойн упал на 10% после достижения 3-летнего максимума

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Курс биткойна в четверг демонстрирует падение после того, как он поднялся выше отметки в $19 тыс. впервые за последние три года.

Криптовалюта торгуется сейчас в районе $16 906, что на 10,3% ниже уровня на закрытие предыдущего дня, по данным CoinDesk. Исторический максимум в $19 783 был зафиксирован в декабре 2017 года.

Одной из возможных причин этого является фиксация прибыли после существенного подъема стоимости биткойна в последнее время, отмечает Trading Economics.

С начала текущего года криптовалюта подорожала примерно в 2,4 раза, в том числе за последние три месяца ее цена подскочила более чем на 50%. Это ралли привлекло внимание широкого круга людей, включая крупных инвесторов, что поддержало дальнейший рост покупок.

Котировки декабрьских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME в четверг падают на 10,6% - до $16 915.

Тем не менее, история показывает, насколько волатильны цены на биткойн. В марте котировки падали до $3 867 - более чем на 60% относительно конца прошлого года, что было обусловлено общим негативом на мировых рынках из-за пандемии COVID-19.