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Курс биткойна превысил зафиксированный в 2017 году рекорд

Курс биткойна превысил зафиксированный в 2017 году рекорд
Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Биткойн подорожал до очередного рекорда на фоне существенного роста аппетита к риску на мировых рынках.

По данным CoinDesk, курс криптовалюты в понедельник поднялся на 8,4%, до $19786,24, превысив предыдущий рекорд - $19783,21, зафиксированный 18 декабря 2017 года.

В этом году курс биткойна вырос почти втрое, а с начала сентября - на 97%.

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Биткойн дорожает на фоне общего оптимизма на мировых рынках, пишет Dow Jones. Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.

В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в наиболее рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.

Оборот торговли биткойнами существенно вырос за последние месяцы - до $50 млрд в день с $18 млрд в день в сентябре, свидетельствуют данные Coingecko.

биткойн

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