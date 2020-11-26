В "Яндексе" не исключили выхода компании на рынок игр

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Яндекс" не исключает выхода на рынок игр: это может быть как создание собственных игр, так и дистрибуция сторонних разработок, сообщил в ходе онлайн-конференции Sberbank CIB операционный и финансовый директор компании Грег Абовский.

"Мы думаем над этим", - ответил он на вопрос, почему среди вертикалей "Яндекса" нет игр.

Абовский отметил, что "этот рынок очень большой, от выхода нового игрока будет только лучше". "На месте конкурентов я бы не очень переживал по этому поводу", - добавил он.

Игровое направление развивает конкурент "Яндекса" - Mail.ru Group (бренд MY.GAMES), оно приносит холдингу более 40% выручки. В III квартале 2020 года доходы Mail.ru Group от игрового бизнеса составили 10,67 млрд рублей - на 33% больше, чем годом ранее. EBITDA сегмента увеличилась в 2,3 раза, достигнув 2 млрд рублей.

В портфолио MY.GAMES входит более 150 игр, в которых зарегистрированы порядка 700 млн игроков по всему миру.