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Прибыль промпредприятий КНР в октябре выросла на 28% в годовом исчислении

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - На 28,2% до 642,9 млрд юаней ($97,79 млрд) выросла прибыль китайских промышленных предприятий в октябре текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР в пятницу.

В сентябре этот показатель составил 10,1%.

По данным ГСУ, в январе-октябре 2020 года рост прибыли в годовом исчислении составил 0,7% после падения на 2,4% за первые девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай

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