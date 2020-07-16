В Китае в июне неожиданно снизились розничные продажи

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В июне ситуация в китайской экономики продолжила улучшаться за счет производственного сектора. Объем промпроизводства в этот месяц вырос на 4,8% в годовом измерении после подъема на 4,4% в мае, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Розничные продажи при этом неожиданно снизились.

Рост промпроизводства совпал с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Bloomberg и The Wall Street Journal. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 4,7%%.

Промпроизводство в Китае растет третий месяц подряд. В июне рост стал максимальным с декабря 2019 года, чему способствовало постепенное восстановление экономической активности в стране после пандемии.

Производство в перерабатывающей промышленности в июне повысилось на 5,1% (в мае - на 5,2%), в горнодобывающей - на 1,7% (1,1%). Выработка предприятий коммунального сектора выросла на 5,5% (3,6%). Между тем в сельскохозяйственной отрасли в июне было отмечено снижение на 2,4%.

С начала 2020 года объем промпроизводства уменьшился на 1,3%.

Розничные продажи в в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Падение показателя отмечается шестой месяц подряд.

Продажи одежды в прошлом месяце сократились на 0,1% (-0,6% в мае), ювелирных украшений - на 6,8% (-3,9%), мебели - на 1,4% (-3%). Продажи нефти и нефтепродуктов упали на 13% (-14%), автомобилей - на 8,2% (-3,5%).

В то же время продажи косметики подскочили на 20,5% (12,9% в мае), товаров личного ухода - на 16,9% (17,3%), канцелярских товаров - на 8,1% (1,9%), бытовых приборов - на 9,8% (4,3%).

В январе-июне розничные продажи упали на 11,4%.

Показатель безработицы в Китае, рассчитываемый на основе результатов опроса граждан в крупных городах, в июне опустился до 5,7% с майских 5,9%, сообщило ГСУ.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-июне сократились на 3,1% - до 18,16 трлн юаней. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение на 3,3%. Для сравнения: в январе-мае падение составляло 6,3%.

ГСУ также сообщил, что во II квартале ВВП КНР вырос на 3,2% с годовом измерении после исторического спада на 6,8% в предыдущие три месяца. Подъему экономики способствовало ослабление ограничений, введенных в стране с целью предотвращения распространения коронавируса, и целый ряд стимулирующих мер, развернутых китайскими властями для восстановления экономической активности.