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Нефть Brent подешевела до $47,71 за баррель

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу в связи с усилением опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом в США.

Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начале передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по московскому времени в пятницу составляет $47,71 за баррель, что на $0,09 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,81 (1,7%) - до $47,80 за баррель.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $44,84 за баррель, что на $0,87 (1,90%) ниже уровня предыдущих торгов. Основные торги на NYMEX в четверг не проводились в связи с Днем благодарения.

"Рынок опасается того, как ситуация с пандемией разворачивается в США. Мы видим большое количество заражений, но никакие меры не принимаются", - говорит сырьевой аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс, которого цитирует S&P Global Platts.

Цены также демонстрируют волатильность в преддверии заседания министров стран ОПЕК+, намеченного на 1 декабря.

"Я думаю, они продлят текущие ограничения на добычу, поскольку экономическая ситуация остается непростой, однако это будет нелегкое решение и в ходе встречи будет много споров", - отметил Леннокс.

нефть

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