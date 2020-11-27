Курс рубля растет к доллару в ожидании сигналов с внешних рынков

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Курс рубля растет к бивалютной корзине в пятницу утром на "Московской бирже" на фоне низкой активности торгов из-за праздничных дней в США и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,57-75,7 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 6,25 копейки, до 75,65 рубля. Евро подешевел на 1,25 копейки до 90,24 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 4 копейки к уровню закрытия четверга, до 82,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,07 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 20,84 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов после снижения накануне и в ожидании новых сигналов с внешних рынков. В центре внимания трейдеров остается ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в мире и разработка вакцин от COVID-19.

AstraZeneca, вероятно, проведет еще одни испытания разработанной вакцины от COVID-19 с целью уточнить эффективность препарата, сообщил Bloomberg гендиректор компании Паскаль Сориот.

Вакцина AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.

Однако затем в США сообщили, что более высокая эффективность препарата была отмечена у более молодых испытуемых, а некоторые из участников тестов получили лишь половину дозы из-за ошибки. Подобные данные, отмечает Bloomberg, не нашли отражения в заявлениях AstraZeneca или сотрудничающего с ней Оксфордского университета. В результате, уточняет агентство, нехватка информации вызвала настороженность у экспертов и инвесторов по отношению к потенциальной вакцине.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 пятницы по Москве 60 930 094 случая, увеличившись за минувшие сутки на 583 124, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 883 255 зараженных (суточный прирост составил 112 539) и 263 417 летальных исходов (1240 смертей за последние сутки).

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу в связи с усилением опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом в США. При этом котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начале передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

К 10:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futuresна 0,01% - до $47,78 за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,68% - до $44,94 за баррель. Основные торги на NYMEX в четверг не проводились в связи с Днем благодарения. Цены также демонстрируют волатильность в преддверии заседания министров стран ОПЕК+, намеченного на 1 декабря.