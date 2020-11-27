"Печора СПГ" сменил владельцев и перестраивается на метанол

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Экс-депутат Госдумы Виталий Южилин с партнерами выкупили у группы Alltech проект "Печора СПГ", в который входят лицензии на Коровинское и Куюмжинское газовые месторождения в Ненецком автономном округе, сообщает газета "Коммерсантъ".

Южилин получит 50% в ООО "Печора СПГ", а его партнеры Геннадий Миргородский и Дмитрий Озерский - по 25%. Предварительно согласовано вхождение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который может получить до 25% в проекте и помочь привлечь финансирование и иностранных партнеров.

Проект "Печора СПГ" предполагал строительство СПГ-завода в партнерстве с "Роснефтью". Для увеличения ресурсной базы проекта "Роснефть" хотела купить соседние Лаявожское и Ванейвисское месторождения. Однако в ходе напряженной борьбы эти участки выиграл "Газпром", а "Роснефть" вскоре покинула проект из-за отсутствия перспектив.

Теперь здесь планируется организовать производство и экспорт метанола. К 2025 году предполагается выйти на добычу в 2 млрд кубометров газа в год, построить газопровод до побережья Баренцева моря в районе п. Индига (300 км) и первую очередь завода (1,7 млн тонн метанола в год). До 2027 года компания хочет нарастить добычу до 4 млрд кубометров и построить вторую очередь завода. Ранее "Русхим" Южилина задумывался о производстве метанола в Ленинградской области, однако теперь его решено строить в НАО. Инвестиции в проект могут составить более 200 млрд руб.