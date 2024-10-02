Бывший глава Ненецкого АО Кошин возглавил "Русхим"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Игорь Кошин, с 2014 по 2017 год бывший губернатором Ненецкого автономного округа, сменил на посту генерального директора ООО "УК "Русхим"" Алексея Вертягина, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

Соответствующее изменение внесено в ЕГРЮЛ 1 октября.

Ранее в "Русхиме" Кошин занимал пост замгендиректора, руководителя проекта по разработке месторождения, сообщал сайт компании.

Проект "Русхим Газ" (100%-я дочка "Русхима") включает разработку газоконденсатных месторождений в НАО, строительство завода по производству метанола мощностью 1,8 млн тонн в год на базе ООО "Печора СПГ", портового терминала в районе поселка Индига с выходом на Северный морской путь. Сырьем для производства метанола станет природный газ Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений. Общая стоимость проекта с учетом разработки месторождений в 2021 году оценивалась в 205 млрд рублей.

На сайте и в своих соцсетях компания кадровые изменения не комментировала. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Вертягин возглавлял ООО "УК "Русхим" с июня 2021 года.

Кошин с 2017 года по 2020 год был заместителем министра по делам Северного Кавказа.

В феврале 2023 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство газохимического комплекса (ГХК) "Русхима" в НАО. Как сказано на сайте компании, запуск I стадии проекта намечен на 2029 год.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 50% уставного капитала ООО "УК "Русхим"" принадлежит Виталию Южилину (экс-депутат Госдумы), по 25% - Марии Миргородской и ООО "Столичная трастовая компания", учредителем которого является Дмитрий Озерский.