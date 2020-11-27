Котировки "Татнефти" падали на 3% на новостях об отказе от НДД

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Татнефти" днем в пятницу дешевели к уровням недельной давности на новости о том, что совет директоров компании признал нецелесообразным перевод месторождений на новую систему налога на дополнительный доход (НДД) с 2021 года.

На "Московской бирже" обыкновенные акции "Татнефти" к 15:32 дешевели на 3%, до 510,5 рубля, "префы" - на 3,6%, до 476,9 рубля.

"Татнефть" думала над переводом 20 лицензионных участков на НДД и планировала принять решение до 1 декабря. В ноябре в компании заявляли, что нацелены на продолжение диалога с властями по вопросам настройки этого налогового режима.

Осенью 2020 года правительство одобрило ряд изменений в налоговых условиях для нефтяной отрасли, в частности, отменило льготы по экспортной пошлине и НДПИ для выработанных месторождений, месторождений с особыми физико-техническими характеристиками и сверхвязкой нефти. Для высоковыработанных (истощенных) участков недр был предусмотрен переход в НДД.

В процессе обсуждения в Госдуме были смягчены условия для "Татнефти" и "Газпром нефти" - им дали право налогового вычета по определенным месторождениям.

В отчете "Татнефти" за третий квартал сообщалось, что вычет по НДПИ в объеме не более 1 млрд рублей в месяц предоставляется при добыче на месторождениях, расположенных целиком или частично в Татарстане, с начальными извлекаемыми запасами нефти в объеме 2,5 млрд тонн при условии, что средняя стоимость Urals за месяц будет выше базовой цены, заложенной в бюджет страны. Предоставление вычетов прекращается по достижении суммой льгот отметки в 36 млрд руб. Вычеты производятся на средства, затраченные компанией на обеспечение охраны природы и промышленной безопасности при добыче сверхвязкой нефти.

"Татнефть" рассматривала добычу сверхвязкой нефти как одно из приоритетных направлений для расширения ресурсной базы. В разработке находятся семь залежей сверхвязкой нефти шешминского горизонта (четыре залежи Ашальчинского, по одной залежи Лангуевского, Кармалинского и Нижне-Кармальского месторождений).