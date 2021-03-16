"ЛУКОЙЛ" попросил льготы по налогам для сверхвязкой нефти

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" просит Минфин и Минэнерго либо ввести режим налога на добавленный доход (НДД) для сверхвязкой нефти с 2022 года, либо ввести инвестиционный вычет по НДПИ как временную меру до 2024 года, сказал вице-президент "ЛУКОЙЛа" по экономике и планированию Геннадий Федотов на круглом столе в Госдуме.

Ранее Минфин заявил, что до конца 2021 года разработает параметры НДД для сверхвязкой нефти с тем, чтобы ввести в действие с 2024 года. Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов позднее обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести НДД для обводненных и сверхвязких нефтей, на что президент поручил правительству поработать над налоговыми стимулами для сверхвязкой нефти (СВН) и обводненных месторождений.

По словам Федотова, несмотря на существенный рост цен на нефть, "не хватает текущего денежного потока, чтобы финансировать ни новые инвестиции, ни даже закончить ранее начатые инвестиции". "Поэтому в случае введения НДД с 2024 года просим рассмотреть как временную меру для поддержания инвестиционной активности компании в республике Коми введение инвестиционного вычета - аналогично тому, как это было сделано для двух других компаний нашей отрасли ("Татнефти" и "Газпром нефти" - ИФ)", - сказал он.

Председатель думского комитета по энергетиеке Павел Завальный, в свою очередь, сказал: "Те решения, которые были приняты в прошлом году по отмене ряда льгот по месторождениям вязких и сверхвязких нефтей, приводят, по сути, к нерентабельности этих месторождений. Есть проблемы с разработкой месторождений, находящихся в стадии разработки в Западной Сибири. То есть некоторые месторождения уже тоже переходят в стадию нерентабельных, и нам надо смотреть, что с этим делать, как менять систему налогообложения".

Он считает, что сейчас в вопросе налогообложения в нефтяной отрасли стабильности быть не может, потому что меняются и внешние, и внутренние условия. Среди внутренних условий он назвал ухудшение структуры запасов.

"Постоянно мы должны по отношению к этим месторождениям донастраивать систему налогообложения, вплоть до того, что надо новые инвестиционные режимы, инвестиционные соглашения подписывать, как для любого инвестиционного проекта, в рамках которых стабилизировать систему налогообложения, по крайней мере на самоокупаемости, чтобы можно было привлекать инвестиции, там, где общий режим НДД не работает, или расширять категории НДД для того, чтобы можно было вовлекать все больше и больше разной сложности разработки месторождений в рамках общего налогового режима, общих подходов, но с дифференциацией глубокой, где-то даже с ручной, донастройкой системы", - сказал глава комитета.

Донастройку, по его словам, нужно вести, соблюдая интересы государства, регионов, бизнеса. Глава комитета отметил, что в "круглом столе" принимают участие представители Минэнерго, регионов, компаний. "К сожалению, не записались выступающие представители Минфина и министерства экономического развития. На мой взгляд, это тоже показательно, что нет публичного обсуждения этих проблемных вопросов, все больше кулуарно работа ведется", - сказал депутат.

С 1 января в России была отменена возможность для компаний устанавливать пониженную экспортную пошлину на высоковязкую и сверхвязкую нефть, также были убраны льготы по НДПИ для ряда месторождений.