Рынок акций РФ в пятницу завершил торги на мажорной ноте

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу завершил торги на мажорной ноте на фоне сохраняющегося оптимизма на внешних фондовых площадках и отскочившей вверх нефти после локальной коррекции. Индекс МосБиржи обновил максимум с января, при этом лидерами роста выступили акции "Мосбиржи", "АЛРОСА" и ВТБ на новостях, упали бумаги "Татнефти" на опасениях невыплаты дивидендов за III квартал.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3142,68 пункта (+0,1%, днем индикатор поднимался выше 3150 пунктов), индекс РТС - 1302,43 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 76,02 рубля (+0,3 рубля), золото упало до $1779,4 за унцию (-1,5%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 3-3,2%, доллар просел на 0,18 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Московской биржи" (+3,9%), "АЛРОСА" (+3,4%, до 90,03 рубля), АФК "Система" (+2,4%), банка ВТБ (+2,1%, до 0,0379 рубля), "Аэрофлота" (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "МТС" (+1%), "РусГидро" (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги "Норникеля" (+0,7%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,2%), акции "Магнита" (+0,2%).

Альфа-банк поднял оценку акций "АЛРОСА" в 1,5 раза (с 78,6 до 118,8 рубля за штуку), подтвердив рекомендацию "выше рынка", сообщается в обзоре банка. Аналитики банка ожидают, что продажи "АЛРОСА" за IV квартал 2020 года в 2-2,5 раза превысят уровень III квартала благодаря сезонному восстановлению продаж, увеличению поставок промышленных алмазов и дополнительным объемам продаж с III квартала. Прогноз менеджмента "АЛРОСА" в ходе телефонной конференции с аналитиками предполагает снижение запасов на 3-4 млн карат в IV квартале 2020 года, что окажет дополнительную поддержку FCF компании, отмечается в обзоре.

Акции ВТБ в пятницу обновили максимум с августа после сообщения ЦБ РФ о том, что банк "Траст" намерен выкупить у банка "ФК Открытие" часть непрофильных активов, в том числе пакет акций ВТБ, за счет собственной свободной ликвидности и депозита Банка России. Соответствующие изменения утверждены Банком России и вносятся в план участия регулятора в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Траста". "Открытие" сейчас напрямую и через связанные структуры владеет 14,8% голосующих акций ВТБ. По сообщению ЦБ РФ, "Трасту" будет передан пакет размером 9% акций на рыночных условиях.

ПАО "РусГидро" планирует с 2021 года увеличить дивиденды в среднесрочной перспективе до уровня не менее 25 млрд руб. в год, сообщил накануне "Интерфаксу" представитель компании. Ранее в ходе телефонной конференции с аналитиками член правления "РусГидро" Андрей Казаченков заявил, что компания ожидает рост дивидендов в 2021 году до уровня значительно выше 2019 года.

Чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" по МСФО за 9 месяцев составила 58,5 млрд руб., снизившись на 17% в годовом выражении, следует из отчетности компании. При этом прибыль за III квартал этого года увеличилась с 19,74 млрд руб. до 21 млрд руб.

Подешевели акции "Татнефти" (-3,1% и -3,2% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,9%), "Роснефти" (-1,5%), Polymetal (-1,4%), "Россетей" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "ММК" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Акции "Татнефти" в пятницу откатились к уровням недельной давности после известий, что совет директоров компании на заседании в пятницу признал нецелесообразным перевод месторождений на новую систему налога на дополнительный доход (НДД) с 2021 года.

Кроме того, аналитики "Ренессанс Капитала" обратили внимание, что на совете директоров в пятницу не было принято решений о распределении прибыли за третий квартал. Это породило слухи о том, что "Татнефть" может не выплатить квартальные дивиденды - бумаги отреагировали локальным падением более чем на 5%.

Чистая прибыль ПАО "Россети" по МСФО в январе-сентябре составила 77,9 млрд руб., сократившись почти на 19,7% в годовом выражении, следует из отчетности компании. Показатель чистой прибыль за третий квартал этого года сократился на 6,4%, до 27,26 млрд руб.

"Мосбиржа" сообщила в пятницу, что с 18 декабря в состав базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС войдут депозитарные расписки Headhunter (бумаги выросли в пятницу на 0,2%), Ozon (+1,7%) и Globaltrans (+1,9%).

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в начале дня глобальные площадки находились под давлением, но затем развернулись вверх, нивелируя провал накануне. Мировые рынки сохраняют обеспокоенность высокими темпами распространения коронавируса в мире. Улучшению настроений на биржевых площадках способствовали сильные данные по прибыли китайской промышленности, взлетевшей на 28,2% в годовом выражении.

После кратковременной просадки рисковые активы возобновили рост, нефтяные цены восстановились. На фоне сообщений, подвергающих сомнению эффективность вакцины от COVID-19, разрабатываемой фармкомпанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, рынки могут болезненней реагировать на всплеск заболеваемости коронавирусом. Поэтому статистика пандемии на выходных может существенно повлиять на старт новой торговой недели на глобальных площадках.

Нефтяной рынок пытается возобновить восходящее движение после локальной коррекции. Поддержку нефти оказывает угроза очередного трудового конфликта в Норвегии, являющейся крупнейшим нефтеэкспортером Западной Европы. Работники дочерней компании Schlumberger могут объявить забастовку 3 декабря, если переговоры с работодателем по оплате и условиям труда провалятся. Забастовка угрожает приостановкой буровых и нефтесервисных работ, но в перспективе может охватить и коллективы добывающих предприятий, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в первой половине дня отечественный рынок взял курс на снижение, однако в Европе преобладали позитивные настроения, да и нефть смогла отскочить вверх.

РФПИ сообщил о договоренностях с индийской стороной о производстве 100 млн доз вакцины "Спутник V". Заказы на данную вакцину поступили от 50 стран в общем объеме 1,2 млрд доз. Среди партнеров на производство - Индия, Бразилия, Китай и Южная Корея.

Британский FTSE 100 проявлял нервозность по поводу очередных заявлений в Шотландии о желании провести референдум о независимости, да и нервозность по поводу скорого завершения Brexit из Евросоюза остается источником неопределенности. Правительство Великобритании ответило на сомнения ученых и американской администрации по поводу вакцины от AstraZeneca заказом на 100 млн доз. Сама компания заявляет о том, что к концу месяца будет готово 4 млн доз. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок выразил намерение начать вакцинацию населения еще до Рождества. Позитивом для европейских акций также являются заявления представителей ЕЦБ. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что слишком долгое терпение низкой инфляции нанесет еще больше вреда будущему потреблению и бизнес-инвестициям. Протоколы заседания ЕЦБ также говорят о том, что на декабрьском заседании могут быть приняты дополнительные меры стимулирования.

Ожидается, что в субботу ряд министров ОПЕК+ проведут предварительные переговоры перед совещанием в полном формате соглашения. Источники, включая информаторов Reuters, говорят о том, что ОПЕК+ сохранит текущие ограничения добычи до конца I квартала. На фоне этих ожиданий и надежд на старт вакцинации нефть завершает ростом четвертую неделю подряд, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть Brent в результате локальной коррекции сохранила поддержку $47 за баррель, а это увеличивает вероятность продолжения роста (котировки в ближайшие дни могут прибавить еще около $3).

Акции "Селигдара" упали после закрытия накануне реестра под дивиденды. Бумаги всего золотодобывающего сектора в целом оказались под повышенным давлением после того, как цены на драгоценный металл опустились ниже $1800 за унцию, к минимуму с января. Неуклонное увеличение мирового аппетита к риску теперь ставит под угрозу среднесрочный восходящий тренд по золоту.

Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторы после празднования Дня благодарения сохраняли оптимистичный настрой, ожидая возможного изменения программы покупки облигаций ФРС на декабрьском заседании. В западном мире в пятницу также стартовал сезон рождественских распродаж, которые в этом году, судя по всему, в основном будут проходить онлайн.

Несмотря на перспективу сохранения действующих ограничений в крупнейших экономиках мира как минимум в первой половине декабря, настрой рынков акций остается оптимистичным. Нефть Brent сохраняет потенциал роста в район $50 за баррель в случае продления текущих уровней ограничений нефтедобычи ОПЕК+ на начало следующего года. На рынке также появилась информация о возможных предварительных переговорах стран альянса в эти выходные. Шансы продления сделки на данный момент оцениваются как довольно высокие, но в то же время ряд стран (ОАЭ, Ирак и Нигерия) уже выразил несогласие с подобным сценарием, что может внести раскол в коалицию и вызвать повышенную волатильность котировок.

Индекс МосБиржи смог обновить очередной максимум с февраля (3150 пунктов). Техническая картина подтверждает курс на среднесрочный рост индексов МосБиржи и РТС с ближайшими целевыми уровнями 3200 и 1336 пунктов соответственно, но в краткосрочном периоде не стоит забывать о сохраняющейся перекупленности. Среди потенциальных рисков для "быков" можно отметить возможную негативную статистику, слабые данные по продажам "Черной пятницы" или же очередные неприятные сюрпризы по достоверности тестирования противовирусных вакцин, которые на этой неделе поступили от AstraZeneca. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3100-3200 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,7%, FTSE топчется на уровне четверга), растет после Дня благодарения фондовая Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,4% и превысил 3640 пунктов).

Прибыль крупных промышленных компаний Китая в октябре увеличилась по итогам шестого месяца подряд, при этом темпы повышения были максимальными с начала 2017 года. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней подскочила на 28,2% в годовом выражении и достигла 642,91 млрд юаней ($97,79 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления. В сентябре она повысилась на 10,1%. В январе-октябре показатель вырос на 0,7% относительно аналогичного периода прошлого года, при этом по итогам трех кварталов было зафиксировано снижение прибыли.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в ноябре 2020 года опустился до 87,6 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 86,5 пункта.

Нефть

Нефть в пятницу вернулась к росту; цена Brent к 18:50 находилась на $0,1 выше уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $48,01 за баррель (+0,4% и -1,7% в четверг), январская цена WTI - $45,28 за баррель (-0,9% к уровню среды).

Нефтяной рынок завершает ростом четвертую неделю подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начале передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

Заседание министров стран ОПЕК+ намечено на 1 декабря, рынок ожидает продления текущих ограничений добычи нефти на 1-й квартал 2021 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали бумаги РАО "РБК" (+29,6%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (+5,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,3%), банка "Санкт-Петербург" (+4,1%), ПАО "Русолово" (+4%), "Нижнекамскнефтехима" (+3% и +3% "префы").

Лидерами отката из-за отсечки на бирже дивидендов выступили акции "Селигдара" (-6,1% и -6,3% "префы"), также просели "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (-6,7%), ПАО "Наука-связь" (-2,9%), ПАО "Ковровский механический завод" (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,361 млрд рублей (из них 11,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,82 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,95 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").