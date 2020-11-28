Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 650+581 211

В США за время пандемии COVID-19 число инфицированных превысило 13 млн

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - С начала распространения в мире коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах число заболевших достигло по состоянию на 2:30 субботы по Москве 13 062 364 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего от связанных с вирусом заболеваний в США скончались 264 684 человека, излечились 4,87 миллиона.

В мире с начала пандемии COVID-19 число инфицированных, по данным университета, составило 61 501 092, летальные исходы зафиксированы в 1 440 506 случаях.

Портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 185,7, в США на 1 млн населения скончались 817 человек.

США коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

В Европе немного снизилась заражаемость COVID-19

Апелляция отклонила жалобу Трампа на процесс выборов в Пенсильвании

Что произошло за день: пятница, 27 ноября

Выборы в США - 2020

Трамп счел, что Байден должен доказать честность своей победы

Трамп счел, что Байден должен доказать честность своей победы

В Армении сообщили о подготовке визита Пашиняна в Россию

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к убийству ядерщика

В Иране убит предполагаемый участник военной ядерной программы

В Иране убит предполагаемый участник военной ядерной программы

Лукашенко заявляет, что не будет президентом при новой конституции

Навальный попал в больницу

Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

ВС Украины утвердил Ощадбанк собственником ТМ "Сбербанк" в стране

ВС Украины утвердил Ощадбанк собственником ТМ "Сбербанк" в стране
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');