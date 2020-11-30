Сбербанк будет платить 50% прибыли в отсутствие новых "черных лебедей"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк при условии стабильного регулирования и отсутствия новых "черных лебедей" наподобие пандемии коронавируса в ближайшие три года продолжит направлять на дивиденды 50% чистой прибыли, заявил глава кредитной организации Герман Греф в интервью Bloomberg TV.

"Мы предложили новую дивидендную политику на следующие три года нашему набсовету, и эта стратегия была одобрена. Мы предполагаем, что если не будет ничего экстремального, типа новой пандемии, каких-то "черных лебедей" пролетающих, если не изменится регулирование Центрального банка. Если они не введут новые дополнительные требования к капиталу, то в следующие три года мы будем способны платить 50% чистой прибыли", - сказал Греф.

Набсовет одобрил дивидендную политику 10 ноября.

"Но мы не планируем платить больше", - сказал Греф в интервью в понедельник. По его словам, выплата 50% от чистой прибыли в виде дивидендов в 2020 году на фоне пандемии и так отличает Сбербанк, делает его уникальной компанией.

Новая стратегия и дивидендная политика были одобрены набсоветом кредитной организации на заседании 10 ноября. По итогам заседания глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что Сбербанк думает о сохранении нормы выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.

Позднее в тот же день банк в своем пресс-релизе сообщил, что набсовет утвердил положение о дивидендной политике, согласно которой Сбербанк будет поддерживать долю выплаты дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли группы по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтенным в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций, при условии соблюдения ряда обязательных условий.

"Ключевыми условиями для этого являются поддержание достаточности базового капитала группы по МСФО на уровне не менее 12,5% и соблюдение обязательных нормативов достаточности капитала Банка России с учетом аппетита к риску, утвержденного наблюдательным советом ПАО "Сбербанк", - отмечалось в сообщении.

ЦБ РФ 10 апреля передал 50% акций Сбербанка правительству РФ, передача еще одной обыкновенной акции состоялась позднее. Таким образом, контролирующим акционером Сбербанка сейчас является российское правительство.