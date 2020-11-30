Сбербанк спрогнозировал рост доли доходов от нефинансовых сервисов до 30%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Доля доходов Сбербанка от нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе группы на горизонте 2030 года может составить 20-30%, сказал глава банка Герман Греф на Дне инвестора.

В 2023 году эта доля превысит 5%, считает он.

"Но основная монетизация будет происходить на горизонте 2030 года - и доля нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе достигнет 20-30%", - добавил Греф.

Он добавил, что Сбербанк не будет сокращать свою сеть в стране, поскольку офисы нужны для продаж продуктов экосистемы.

В региональную сеть Сбербанка входят 11 территориальных банков с 14 200 подразделений в 83 регионах.