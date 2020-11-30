Сбербанк проверит всех заемщиков на ответственное инвестирование

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк к 2023 году планирует проверить всех заемщиков на предмет критериев ответственного инвестирования (ESG), заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в ходе презентации новой стратегии группы.

ESG - принципы работы компании, основанные на защите естественной среды, добросовестном отношении к сотрудникам, поставщикам, клиентам и сообществам, качественном корпоративном управлении.

"В наших планах уже в следующем году рассчитывать углеродный след, затем постепенно снижать его. Сейчас мы разрабатываем методологию такого расчета", - заявил он.

Банк планирует осуществлять 100% своих закупок по ESG-критериям и мотивировать развитие "зеленого рынка" всей страны.

"На уровне страны совместно с другими участниками рынка мы создаем нормативно-правовую базу для классификации ESG-рисков и оценки экологического следа. У самих банков собственный углеродный след невелик, но у клиентов он может быть огромным. Мы хотим создать механизм, чтобы стимулировать клиентов к ответственному поведению. Это один из наших приоритетов. Мы нацелены продвигать ESG-повестку среди наших клиентов", - указал топ-менеджер.

В кредитной политике Сбербанк уже ограничил выдачу кредитов клиентам с неприемлемо высоким ESG-риском. "Мы улучшаем инструменты стресс-тестирования, а к 2023 году планируем сделать ESG-скоринг для всего кредитного портфеля", - заявил Ведяхин.