Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

Сбербанк проверит всех заемщиков на ответственное инвестирование

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк к 2023 году планирует проверить всех заемщиков на предмет критериев ответственного инвестирования (ESG), заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в ходе презентации новой стратегии группы.

ESG - принципы работы компании, основанные на защите естественной среды, добросовестном отношении к сотрудникам, поставщикам, клиентам и сообществам, качественном корпоративном управлении.

"В наших планах уже в следующем году рассчитывать углеродный след, затем постепенно снижать его. Сейчас мы разрабатываем методологию такого расчета", - заявил он.

Банк планирует осуществлять 100% своих закупок по ESG-критериям и мотивировать развитие "зеленого рынка" всей страны.

"На уровне страны совместно с другими участниками рынка мы создаем нормативно-правовую базу для классификации ESG-рисков и оценки экологического следа. У самих банков собственный углеродный след невелик, но у клиентов он может быть огромным. Мы хотим создать механизм, чтобы стимулировать клиентов к ответственному поведению. Это один из наших приоритетов. Мы нацелены продвигать ESG-повестку среди наших клиентов", - указал топ-менеджер.

В кредитной политике Сбербанк уже ограничил выдачу кредитов клиентам с неприемлемо высоким ESG-риском. "Мы улучшаем инструменты стресс-тестирования, а к 2023 году планируем сделать ESG-скоринг для всего кредитного портфеля", - заявил Ведяхин.

Сбербанк Александр Ведяхин

Новости

S&P Global и IHS Markit договорились о слиянии

S&P Global и IHS Markit договорились о слиянии

C органов опеки снимут обязанность обеспечивать сирот жильем

Гендиректор Токийской биржи ушел в отставку из-за октябрьского сбоя

Гендиректор Токийской биржи ушел в отставку из-за октябрьского сбоя
Пандемия коронавируса

Умер создатель бренда "Б.Ю.Александров"

Взлет акций "Детского мира" на Московской бирже превысил 20%

Экономический кризис

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до 2022 года

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Altus Capital заявила о планах покупки 29,9% "Детского мира"

Altus Capital заявила о планах покупки 29,9% "Детского мира"

Акции "Детского мира" взлетели на торгах МосБиржи на корпоративных новостях

Brent подешевела до $47,6 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');