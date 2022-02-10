Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Менеджер Сбербанка будет курировать эксперимент по ограничению СО2 на Сахалине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Директор по ESG региона Дальний Восток в ПАО "Сбербанк" Милена Милич с 14 февраля возглавит министерство экологии Сахалинской области, ведомство будет курировать экологический эксперимент в регионе по выбросам парниковых газов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в четверг.

"С 14 февраля исполнять обязанности министра экологии будет Милена Милич. Занимавший этот пост Андрей Стрельников станет ее первым заместителем. Кадровая замена связана с решением о расширении полномочий ведомства", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что Милич до настоящего времени занимала должность директора по ESG региона Дальний Восток в ПАО "Сбербанк", координируя вопросы эколого-климатической повестки. В том числе она обеспечивала реализацию проекта-эксперимента по установлению углеродного регулирования в рамках сотрудничества банка и правительства Сахалинской области.

ЭкономикаАктивнее всего рассказывали про ESG-повестку в 2021 году Сбер, ВТБ и "Роснефть"Активнее всего рассказывали про ESG-повестку в 2021 году Сбер, ВТБ и "Роснефть"Читать подробнее

До этого работала на международном проекте компании "Лукойл Оверсиз" и в Московской школе управления "Сколково". В 2013 году Милич окончила РЭУ имени Г.В. Плеханова, получив диплом по направлению "Менеджмент организации", имеет диплом Венского Экономического Университета, окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Входит в кадровый управленческий резерв администрации президента РФ.

По данным пресс-службы, областное Минэкологии теперь также будет курировать вопросы устойчивого развития региона, которые будут проводиться в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. "Международная организация, куда входит Россия, ранее приняла ряд решений, которые направлены на сохранение ресурсов планеты и борьбу с изменениями климата", - поясняет пресс-служба.

Она напоминает, что Сахалинская область в качестве пилотного региона в РФ собирается реализовать проект по ограничению выбросов парниковых газов и достичь углеродной нейтральности в 2025 году. Законопроект о проведении на территории Сахалинской области этого эксперимента будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 15 февраля.

Как сообщалось, Госдума в конце 2021 года приняла в первом чтении законопроект о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. На уровне этого субъекта РФ проводится инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется квотирование выбросов регулируемых организаций. При установлении платы за невыполнение квоты планируется исходить из среднемировой цены на выбросы парниковых газов в $2 за тонну СО2 и средней цены квоты в Европейской системе торговли квотами в 25 евро за тонну СO2.

На федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят летом 2021 года. Он вводит обязательную отчетность для ряда компаний РФ о выбросах парниковых газов, создает контуры национальной системы торговли углеродными выбросами, однако не предполагает штрафов и не прописывает целевой показатель сокращения выбросов.

Сбербанк Сахалинская область

Новости по теме

Новости

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

Ректора "Шанинки" Зуева перевели из больницы в общую камеру

В России будут повышены пенсии военным пенсионерам

Шестнадцатилетний фигурант "дела Minecraft" получил пять лет колонии

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом

В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом

ФСБ нашла зарубежного куратора у подростка, "минировавшего" уральские школы

Приставы намерены взыскать с Telegram 9 млн рублей новых штрафов

Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8

Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8

Что произошло за день: среда, 9 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });