Менеджер Сбербанка будет курировать эксперимент по ограничению СО2 на Сахалине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Директор по ESG региона Дальний Восток в ПАО "Сбербанк" Милена Милич с 14 февраля возглавит министерство экологии Сахалинской области, ведомство будет курировать экологический эксперимент в регионе по выбросам парниковых газов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в четверг.

"С 14 февраля исполнять обязанности министра экологии будет Милена Милич. Занимавший этот пост Андрей Стрельников станет ее первым заместителем. Кадровая замена связана с решением о расширении полномочий ведомства", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что Милич до настоящего времени занимала должность директора по ESG региона Дальний Восток в ПАО "Сбербанк", координируя вопросы эколого-климатической повестки. В том числе она обеспечивала реализацию проекта-эксперимента по установлению углеродного регулирования в рамках сотрудничества банка и правительства Сахалинской области.

До этого работала на международном проекте компании "Лукойл Оверсиз" и в Московской школе управления "Сколково". В 2013 году Милич окончила РЭУ имени Г.В. Плеханова, получив диплом по направлению "Менеджмент организации", имеет диплом Венского Экономического Университета, окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Входит в кадровый управленческий резерв администрации президента РФ.

По данным пресс-службы, областное Минэкологии теперь также будет курировать вопросы устойчивого развития региона, которые будут проводиться в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. "Международная организация, куда входит Россия, ранее приняла ряд решений, которые направлены на сохранение ресурсов планеты и борьбу с изменениями климата", - поясняет пресс-служба.

Она напоминает, что Сахалинская область в качестве пилотного региона в РФ собирается реализовать проект по ограничению выбросов парниковых газов и достичь углеродной нейтральности в 2025 году. Законопроект о проведении на территории Сахалинской области этого эксперимента будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 15 февраля.

Как сообщалось, Госдума в конце 2021 года приняла в первом чтении законопроект о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. На уровне этого субъекта РФ проводится инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется квотирование выбросов регулируемых организаций. При установлении платы за невыполнение квоты планируется исходить из среднемировой цены на выбросы парниковых газов в $2 за тонну СО2 и средней цены квоты в Европейской системе торговли квотами в 25 евро за тонну СO2.

На федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят летом 2021 года. Он вводит обязательную отчетность для ряда компаний РФ о выбросах парниковых газов, создает контуры национальной системы торговли углеродными выбросами, однако не предполагает штрафов и не прописывает целевой показатель сокращения выбросов.