ЦБ заявил, что россияне возвращаются к модели потребления весны 2020 года

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Оперативные индикаторы первых трех недель ноября указывают на повторное ослабление потребительской активности, говорится в комментарии Банка России по экономике.

"В условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной: рост трат на продовольствие и лекарства, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги. В случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может продолжить снижаться", - отмечает ЦБ.