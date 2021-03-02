Рост расходов россиян в феврале показал максимум с начала пандемии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В феврале объем расходов россиян вырос в годовом измерении на 2,6%, это максимальный рост показателя с начала пандемии, показало исследование "СберИндекса". За неделю с 22 по 28 февраля траты населения увеличились на 2,3% к аналогичному периоду 2020 года.

Россияне продолжают наращивать расходы по мере снижения воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом, считают аналитики "СберИндекса".

В динамике показателя постепенно начал проявляться эффект базы. Спрос в сервисном секторе в 2020 году начал снижаться уже в середине февраля, и это теперь будет несколько завышать показатели нынешнего года. Тем не менее и в сфере услуг расходы продолжают восстанавливаться. На неделе с 22 по 28 февраля восстановление было заметным в сегментах "Развлечения" (–19,9% в годовом измерении против –33,6% в годовом измерении неделей ранее) и "Спорт" (+26,1% год к году).

Расходы на лекарства за отчетную неделю снизились в годовом измерении на 3,2%, примерно до уровня июня-июля 2020 года, периода затишья между волнами COVID-19.