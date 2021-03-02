Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 428 987+361 008

Рост расходов россиян в феврале показал максимум с начала пандемии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В феврале объем расходов россиян вырос в годовом измерении на 2,6%, это максимальный рост показателя с начала пандемии, показало исследование "СберИндекса". За неделю с 22 по 28 февраля траты населения увеличились на 2,3% к аналогичному периоду 2020 года.

Россияне продолжают наращивать расходы по мере снижения воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом, считают аналитики "СберИндекса".

В динамике показателя постепенно начал проявляться эффект базы. Спрос в сервисном секторе в 2020 году начал снижаться уже в середине февраля, и это теперь будет несколько завышать показатели нынешнего года. Тем не менее и в сфере услуг расходы продолжают восстанавливаться. На неделе с 22 по 28 февраля восстановление было заметным в сегментах "Развлечения" (–19,9% в годовом измерении против –33,6% в годовом измерении неделей ранее) и "Спорт" (+26,1% год к году).

Расходы на лекарства за отчетную неделю снизились в годовом измерении на 3,2%, примерно до уровня июня-июля 2020 года, периода затишья между волнами COVID-19.

Хроника коронавируса. Март.

7
В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обнятьсяВ средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавирусаВ школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палаткахВ Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом годуВ Малайзии возобновлены занятия в школахВесенняя ярмарка амулетов в Бухаресте78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции
В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться
Хроника 27 января 2020 года – 02 марта 2021 годаЭкономический кризис
Сбериндекс коронавирус

Новости по теме

Новости

В РФ зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября

В РФ зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября

Путин отметил влияние Горбачева на ход мировой истории

Путин отметил влияние Горбачева на ход мировой истории

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье за два месяца снизился на 21,6%

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье за два месяца снизился на 21,6%

Что случилось этой ночью: вторник, 2 марта

Список профессий и специальностей в колледжах сократят в два раза

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Думе предложили освободить врачей от ответственности за случайную потерю наркотиков

Что произошло за день: понедельник, 1 марта

Навальный попал в больницу

СNN анонсировал скорое введение санкций против России из-за Навального

Всероссийская перепись населения пройдет с 23 августа по 30 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');