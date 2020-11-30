Сбербанк запустит блокчейн-платформу для покупки цифровых финансовых активов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует запустить блокчейн-платформу, через которую можно будет приобрести цифровые финансовые активы, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы хотим вывести на рынок нашу новую блокчейн-платформу, которая будет предоставлять услуги по покупке цифровых финансовых активов, и там мы собираемся с самого начала реализовать возможность приобретения "зеленых инструментов", - сказал глава банка в ходе "Дня инвестора".