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Сбербанк предложит клиентам единый "кошелек"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк переосмыслил концепцию управления средствами клиентов и предложит им единый "кошелек" с дебетовыми и кредитными продуктами, а также бонусами "спасибо", сообщил зампред правления банка Кирилл Царев на Дне инвестора.

"В будущем мы планируем предлагать вместо карты электронный кошелек, все деньги будут храниться в одном месте. При этом доступ будет осуществляться не только к собственным средствам, но и к бонусным, а также кредитным средствам, с возможностью настройки каскадного списания", - сказал он.

Клиент сможет задать очередность списания средств, например, после списания бонусов "спасибо" будет произведено списание с дебетовой карты, если на ней недостаточно средств, то с кредитной карты.

Сейчас у клиента может быть несколько карт, а списание средств возможно с какой-то конкретной карты, на которой может быть недостаточно денег.

"Часто такая ситуация возникает в сервисах подписки. По нашим данным, до 10% транзакций отклоняется именно по этой причине. При этом у каждого десятого клиента было достаточно средств на других картах или была открыта кредитная карта, - отметил Царев. - Если бы мы могли этого избежать, мы бы позволили клиенту получить нужный товар или услугу, продавцу деньги, а нам заработать дополнительный комиссионный доход в объеме около 2 млрд рублей в год".

Кирилл Царев Сбербанк

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