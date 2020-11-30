Алжирский министр заявил, что в ОПЕК договорились продлить ограничения на I кв.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК договорились продлить действующие ограничения на добычу нефти в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года и будут убеждать союзников по ОПЕК+ поддержать это решение, передает агентство Bloomberg слова министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Абдельмаджида Аттара.

"На уровне ОПЕК есть консенсус о продлении действующих ограничений в 7,7 млн б/с до конца марта", - сказал министр государственному алжирскому агентству.

Заседание всех министров ОПЕК+ намечено на 1 декабря.