Рубль вечером снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник вечером, рубль активно снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара составил 76,49 руб. в 19:00, что на 64,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,52 руб., подорожав на 78,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 70,66 копейки - до 83,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка находятся в ожидании конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, которая состоится 1 декабря. Странам предстоит решить, нужно ли следовать плану увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с января 2021 года или лучше отложить увеличение.

ОПЕК на заседании в понедельник обсуждает продление ограничений по добыче нефти на первый квартал 2021 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова делегатов. Агентство не указывает, идет ли речь о продлении ограничений на текущем уровне или ослабленных ограничениях.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане в интервью иранскому журналисту Резе Занди заявил, что слышал о том, что "ОАЭ может предложить снижение добычи на 7,2 млн баррелей в сутки на первые три месяца 2021 года, а не на текущие объемы в 7,7 млн баррелей в сутки".

Как сообщали источники "Интерфакса", базовый вариант обсуждения - продление действующих квот на первый квартал 2021 года, при этом обсуждается несколько вариантов сроков и темпов наращивания, в том в первом квартале.

Настроения на глобальных рынках остаются нестабильными на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в различных регионах мира, определенный оптимизм инвесторов обусловлен надеждами на скорое появление действенных вакцин от COVID-19.

Американская компания Moderna Inc. сообщила, что в понедельник направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19.

Заседание комитета FDA по вакцинам для оценки безопасности и эффективности вакцины, вероятно, состоится 17 декабря. Как говорится в документе, компания ожидает, что распространение вакцины по всей территории США начнется "вскоре после получения разрешения на экстренное использование".

Число выявленных заражений COVID-19 в мире на 8:00 понедельника по московскому времени достигло 62 735 160, увеличившись за минувшие сутки на 518 393, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. США остаются лидером по числу заразившихся и скончавшихся.

При этом некоторые страны начали смягчать введенные ранее ограничения. Так, во Франции в субботу открылись магазины, торгующие предметами не первой необходимости, сообщило агентство Associated Press. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пик второй волны пандемии COVID-19 в стране пройден, улучшающиеся показатели позволяют поэтапно смягчать режим ограничений. При этом с 15 декабря по всей Франции будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал на прошлой неделе, что эпидемиологическая ситуация в стране в связи с коронавирусом улучшилась, но остается очень сложной, вирус интенсивно распространяется, больницы испытывают большую нагрузку. Премьер-министр сообщил о мерах, которые в этот день распорядился ввести с 1 декабря комитет по согласованию (в него входят руководители федеральных и региональных властей). Так, при соблюдении строгих санитарных правил откроются магазины непродовольственных товаров. Будет разрешено открытие бассейнов и музеев также при соблюдении соответствующих протоколов.

Улучшению настроений инвесторов в конце прошлой недели способствовали заявления президента США Дональда Трампа, что он признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов президента США были многочисленные мошенничества, но не привел доказательств своих слов. Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях итогов конференции ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник снизилась на 1,18% - до $47,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,88% - до $45,13 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent и WTI прибавили в цене более 7% на новостях об эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордский университет, а также снижении политической неопределенности в США благодаря началу передачи власти Байдену, пишет S&P Global Platts.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, торговая сессия понедельника началась со снижения курса рубля относительно американского доллара, что было обусловлено падением цен на нефть марки Brent до $47 за баррель на опасениях, что с января 2021 года ОПЕК+ приступит к наращиванию добычи нефти. "В дальнейшем нефтяные контакты восстанавливались, так как долларовая корзина валют DXY начала снижаться на новостях о планируемом назначении бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов США при новом президенте Байдене. Мы ожидаем стабилизации курса рубля относительно американского доллара до окончания очередного заседания ОПЕК", - отмечает Союнов.

"На динамику рубля в ближайшую неделю будет оказывать влияние ситуация на рынке нефти, где может быть насыщенный новостной фон, обусловленный ожиданиями от министерской конференции стран ОПЕК и ОПЕК+ 1 декабря. За прошлую неделю нефть выросла на 7% по смеси Brent. В случае роста волатильности цен на нефть рубль может продолжить движение в торговом диапазоне за последние две недели - 75,3-76,7 руб. за доллар", - подчеркивает начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 декабря на 34 копейки, до 76,1999 руб., и увеличил курс евро на 74,08 копейки, до 91,2037 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в понедельник на 19,63 копейки по отношению к пятнице и составил 76,1124 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 14,72 копейки и составил 76,1373 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 849,129 млн, из которых $726,156 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 122,973 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 68,76 копейки, до 91,1749 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 55,37 копейки и составил 91,1877 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR509,17 млн, из которых EUR105,161 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR404,009 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу повысились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 4,43% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на один базисный пункт (б.п.) - до 4,49% годовых. Ставка на срок один месяц выросла на 5 б.п. - до 4,68% годовых, ставка на срок три месяца увеличилась на 2 б.п. - до 9,95% годовых, ставка на срок шесть месяцев прибавила 1 б.п. - до 4,89% годовых.