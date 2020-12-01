Решетников заявил о серьезных рисках для 100 системообразующих компаний РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация в системообразующих компаниях РФ в целом нормальная, из более тысячи таких предприятий в зоне потенциального риска находится порядка 250, из них примерно 100 компаний в зоне серьезного риска, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"Что касается бизнеса, то, во-первых, ситуация не в секторе МСП, а в секторе промышленных предприятий и так далее, по нашему мониторингу, сейчас обстоит в целом неплохо. У нас более одной тысячи системообразующих предприятий находится на мониторинге, сейчас последние три-четыре месяца где-то двести пятьдесят компаний потенциально в зоне какого-то риска, из них сто в зоне действительно серьезного риска", - охарактеризовал ситуацию в крупных компаниях Решетников.

"При этом, как правило, когда мы начинаем разбираться - это либо организации таких отраслей, в первую очередь транспорта, которые пострадали от ограничений (из-за коронавируса - ИФ), пассажиропотока и так далее. Но там мы понимаем - собственники те же регионы, РЖД, решаем по ним отдельно, в авиакомпаниях там своя ситуация, свои отраслевые субсидии", - отметил министр.

"А в целом мы исходим из того, что на этом этапе собственники должны прикладывать максимальные усилия к тому, чтобы нормализовать деятельность", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Он напомнил, что была реализована программа по льготному кредитованию - "порядка 250 млрд рублей льготных кредитов под оборот системообразующим предприятиям было предоставлено и они этим воспользовались".

"Но на сегодняшний момент те параметры, которые мы видим - ситуация в секторе именно крупного бизнеса, промышленности и так далее в общем и целом нормальна. Еще раз подчеркну - есть какие-то отраслевые вопросы, они решаются отраслевыми программами, но по большому счету, мы не видим ни кризиса платежей, ни кризиса в общем сбыта. Ограничения, конечно, есть - локдауны в европейский странах, по экспорту и так далее - есть десятки и даже сотни каких-то локальных ситуаций, но все это не складывается в какую-то резко негативную картину", - описал текущую ситуацию министр.

"Я не в плане того, что все хорошо - мы все понимаем, постоянно общаемся с бизнесом - у всех есть проблемы, но сказать, что они переходят и подходят к красным линиям мы не можем, хотя очень внимательно наблюдаем за ситуацией вместе с банками - смотрим где и какие проблемы накопились, и там, где мы можем что-то отраслевыми программами решать, мы поддерживаем", - добавил он.

Решетников также отметил, что в следующем году будет восстановительный рост, а важной задачей являются структурные реформы.

"Если в апреле-мае была логика перетерпеть, то сейчас задача - адаптироваться к тому, что есть. Понятно, что в следующем году будет восстановительный рост и наша задача - думать не просто о восстановительном росте - как быстрее (расти - ИФ), но и о структурных изменениях - сейчас самое время этим заняться", - сказал министр.