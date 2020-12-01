Погрузка на сети РЖД в ноябре снизилась на 0,7%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2020 года погрузка на сети РЖД снизилась на 0,7% по сравнению с ноябрем 2019 года и составила 104,7 млн тонн (около 3,49 млн тонн в среднем в сутки), сообщила компания.

При этом грузооборот вырос на 1,8%, до 217,4 млрд тонно-километров (с учетом порожних рейсов вагонов - на 1,1%, до 274,7 млрд тонно-километров).

План работы монополии на прошедший месяц предполагал погрузку, близкую к уровню прошлого года (3,515 млн тонн в среднем в сутки), говорил ранее источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью РЖД.

Однако по факту в ноябре динамика отправок вновь ушла в "минус".

Максимум падения пришелся на апрель - 5,9%. РЖД объясняли это ухудшением эпидемиологической обстановки, "началом замедления мировой экономики" и срывом сделки "ОПЕК+".

По итогам 11 месяцев погрузка остается на 3% ниже, чем годом ранее - 1,137 млрд тонн. Перевозки каменного угля упали на 6%, нефти и нефтепродуктов - на 9,8%, черных металлов - на 10,1, металлолома и цемента - на 5%.

В ноябре выросла погрузка строительных грузов (до 122,9 млн тонн, +6,9%), химических и минеральных удобрений (до 57,3 млн тонн, +3,2%), зерна (до 24,7 млн тонн, +27,3%).

Грузооборот с начала года снизился на 2,7%, до 2,318 трлн тонно-километров (с учетом порожних рейсов вагонов - на 3,1%, до 2,935 трлн тонно-километров).

Декабрьский план работы РЖД предполагает среднесуточную погрузку в размере 3,373 млн тонн, что на 2% меньше, чем в декабре 2019 года, сообщал ранее источник агентства. В этом случае годовой показатель составит 1,241 млрд тонн - на 2,9% меньше, чем в 2019 году.

Изначально менеджмент РЖД закладывал в прогноз на 2020 г. рост погрузки на 2,9% с "компенсацией" "недобранных" в 2019 году 0,4 процентного пункта. Однако негативные макро-факторы потребовали пересмотра ожиданий. С весны компания ориентировалась на годовую динамику в "-5%". В сентябре в материалах РЖД фигурировал прогноз снижения погрузки на 3,5% (а, возможно, и меньше, заявлял генеральный директор монополии Олег Белозеров).