Средняя цена нефти Urals в январе-ноябре снизилась на 35%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2020 года составила $41,04 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За аналогичный период прошлого года она составляла $63,51 за баррель. Таким образом, цена снизилась на 35,4%.

В январе-октябре цена была на уровне $40,81 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре составила $43,32 за баррель, в ноябре 2019 года она составляла $63,34 за баррель.

В 2019 году средняя цена сложилась на уровне $63,59 за баррель.