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CFO "Газпром нефти" допустил продажу части акций на рынке

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" обсуждает возможность продажи акций "Газпром нефти" на рынке, заявил CFO "Газпром нефти" Алексей Янкевич в ходе диалога с инвесторами, организованного "ВТБ Мои инвестиции".

"Хотелось бы, чтобы "Газпром нефть" вошла в индексы, но для этого надо 10% free float, сейчас он у "Газпром нефти" больше 5%. Вариант (продажи части акций "Газпром нефти" - ИФ) только один - если "Газпром" продаст в рынок часть своей доли. Сейчас такая тема обсуждается. Вопрос на повестке дня, решение за акционером, я вполне допускаю такой вариант", - сказал он.

По причине низкого free float Янкевич считает маловероятным и выкуп акций "Газпром нефти" с рынка. По его словам, "возможности buyback во многом ограничены, поскольку free float и так низкий".

"Будем, конечно, смотреть, но, по моему мнению, это не так вероятно. Хотя, может, и задумаемся в какой-то момент", - сказал топ-менеджер.

Акции "Газпром нефти", демонстрировавшие к середине дня рост на 1,6% (до 221 рубля за штуку), в 15:51 резко упали - до 306 рублей за штуку (-3,1% к закрытию понедельника), а спустя несколько минут резко развернулись вверх и достигли отметки 331 рубля за штуку (+4,8%) на новостях о возможной продаже ценных бумаг компании в рынок.

Газпром Газпром нефть

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