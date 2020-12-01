В "Газпром нефти" назвали гипотетическими разговоры о продаже акций

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос продажи акций "Газпром нефти" на рынке для увеличения free float сейчас не актуален, заявила компания.

"В настоящий момент вопрос не актуален. Рассуждения по данной теме CFO "Газпром нефти" Алексея Янкевича в рамках онлайн-встречи с экспертами были сделаны в формате дискуссии и носили гипотетический характер, не отражающий планы компании", - говорится в заявлении "Газпром нефти".

Ранее во вторник Янкевич заявил, что возможность увеличения free float "Газпром нефти" за счет продажи части принадлежащих "Газпрому" акций существует и на рабочем уровне обсуждалась, но сейчас не подходящий для таких шагов рынок.

"Сейчас такое время, наверное, никто бы из отрасли не стал акции выпускать. Те, кто делает IPO - это все-таки не нефтяной сектор, не энергетический, это другие сектора. В любом, случае, надо подождать, когда вернется интерес к нефтяному сектору в целом по всему миру. Вполне допускаю, что в будущем обсуждение вопроса возможно", - сказал он.