Сечин попросил расширить стимулирование инвестиций на проекты с нафтой

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин просит расширить действие закона, стимулирующего инвестиции в нефтегазохимию, на проекты, сырьем для которых является нафта.

"Мы также работаем на целом ряде нефтехимических кластеров: и в Поволжье, и в Сибири. Один из приоритетных для нас проектов - Дальневосточный кластер. И я хотел попросить расширить действие 321-го закона, в котором речь идет о введении мер по стимулированию инвестиций в нефтегазохимию, направленных на поддержку производств на этане и СУГ (сжиженный углеводородный газ)", - сказал он на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли с участием президента РФ Владимира Путина.

"Просьба расширить эту поддержку на проекты, в которых сырьем является также нафта. Это важно для нашего проекта на Дальнем Востоке ВНХК (Восточная нефтехимическая компания). В настоящее время в рамках вашего поручения совместно с Минэнерго и Минфином прорабатываем возможные варианты поддержки этого проекта, в том числе по созданию внешней инфраструктуры", - уточнил Сечин.