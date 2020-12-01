РФПИ попросил Путина разрешить инвестиции из своей квоты ФНБ в нефтехимию

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев попросил президента РФ Владимира Путина включить в перечень поручений по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли проработку возможности инвестиций средств ФНБ из квоты РФПИ в нефтехимические проекты.

У РФПИ есть квота в ФНБ для реализации инфраструктурных проектов, строительство комплекса "СИБУРа" "ЗапСибНефтехим" ("ЗапСиб-2") – один из них.

"РФПИ принимал участие в финансировании данного проекта вместе с нашими партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Это также были первые инвестиции для Кувейта и Бахрейна. И теперь они инвестируют гораздо больше, в том числе в результате успешной реализации данного проекта", - сказал Дмитриев на совещании.

"Как вы упомянули, $1,8 млрд было вложено из квоты РФПИ в ФНБ, и мы отмечаем, что не только за счет этих средств был реализован очень важный проект, но также что мы вложили (средства - ИФ) ФНБ по максимально защищенной структуре, где была предоставлена корпоративная гарантия на эти инвестиции, и доходность составила на 30% больше, чем если бы эти средства были вложены в иностранные ценные бумаги", - отметил глава РФПИ.

"И мы просили добавить в протокол совещания, если можно, поручение РФПИ и Минфину проработать дальнейшую возможность инвестиции квоты РФПИ в ФНБ в нефтехимические проекты. Мы видим очень много таких проектов, мы рассматриваем их и, безусловно, считаем вот этот механизм инвестиций ФНБ в защищенной форме с хорошей доходностью, он может быть и полезен для отрасли, и давать хорошую доходность средствам ФНБ", - сказал Дмитриев.