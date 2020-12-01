Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 01.12В России 2 322 056+26 402В мире 63 236 804+506 078

РФПИ попросил Путина разрешить инвестиции из своей квоты ФНБ в нефтехимию

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев попросил президента РФ Владимира Путина включить в перечень поручений по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли проработку возможности инвестиций средств ФНБ из квоты РФПИ в нефтехимические проекты.

У РФПИ есть квота в ФНБ для реализации инфраструктурных проектов, строительство комплекса "СИБУРа" "ЗапСибНефтехим" ("ЗапСиб-2") – один из них.

"РФПИ принимал участие в финансировании данного проекта вместе с нашими партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Это также были первые инвестиции для Кувейта и Бахрейна. И теперь они инвестируют гораздо больше, в том числе в результате успешной реализации данного проекта", - сказал Дмитриев на совещании.

"Как вы упомянули, $1,8 млрд было вложено из квоты РФПИ в ФНБ, и мы отмечаем, что не только за счет этих средств был реализован очень важный проект, но также что мы вложили (средства - ИФ) ФНБ по максимально защищенной структуре, где была предоставлена корпоративная гарантия на эти инвестиции, и доходность составила на 30% больше, чем если бы эти средства были вложены в иностранные ценные бумаги", - отметил глава РФПИ.

"И мы просили добавить в протокол совещания, если можно, поручение РФПИ и Минфину проработать дальнейшую возможность инвестиции квоты РФПИ в ФНБ в нефтехимические проекты. Мы видим очень много таких проектов, мы рассматриваем их и, безусловно, считаем вот этот механизм инвестиций ФНБ в защищенной форме с хорошей доходностью, он может быть и полезен для отрасли, и давать хорошую доходность средствам ФНБ", - сказал Дмитриев.

РФПИ Кирилл Дмитриев ЗапСибНефтехим ЗапСиб-2

Новости по теме

Новости

Средняя цена нефти Urals в январе-ноябре снизилась на 35%

Сбербанк получил 3 млн жалоб на звонки мошенников и попытки снять деньги

Экономический кризис

В "черную пятницу" россияне предпочли онлайн-магазины походам в ТЦ

В "черную пятницу" россияне предпочли онлайн-магазины походам в ТЦ

Нефть подешевела после переноса заседания ОПЕК+

ОПЕК нашел консенсус внутри, но не снаружи - заседание ОПЕК+ перенесено. Обобщение

ОПЕК нашел консенсус внутри, но не снаружи - заседание ОПЕК+ перенесено. Обобщение

Источник сообщил о переносе заседания ОПЕК+

Электронная коммерция доросла до стратегии Сбербанка. Обобщение

Что произошло за день: понедельник, 30 ноября

Алжирский министр заявил, что в ОПЕК договорились продлить ограничения на I кв.

Курс биткойна превысил зафиксированный в 2017 году рекорд

Курс биткойна превысил зафиксированный в 2017 году рекорд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');