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Онлайн-продажи в США в киберпонедельник выросли до рекордных $10,8 млрд

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Продажи американских ритейлеров в киберпонедельник выросли на 15,1% по сравнению с уровнем того же дня прошлого года и достигли рекордных $10,8 млрд. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на данные Adobe Analytics.

Киберпонедельник (в этом году 30 ноября) наступает после "черной пятницы", в этот день онлайн-ритейлеры предлагают значительные скидки.

По словам директора Adobe Digital Insights Тэйлора Шрейнера, киберпонедельник стал "крупнейшим днем онлайн-шоппинга в истории США, несмотря на более ранние скидки от ритейлеров".

"До конца сезона праздников мы ожидаем сохранения рекордных уровней продаж", - сказал он.

Более трети покупок в киберпонедельник (37%) в этом году совершались с использованием смартфонов.

В то же время, как отмечает CNBC, показатели онлайн-продаж в киберпонедельник в этом году не оправдали изначального прогноза Adobe, которая ожидала, что они составят $12,7 млрд. Adobe также понизила свой прогноз интернет-продаж в текущий предпраздничный сезон до $184 млрд со $189 млрд. Однако это все равно на 30% выше прошлогоднего показателя.

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