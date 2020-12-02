Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил восходящий импульс предыдущего дня, хотя внешние площадки подают коррекционные сигналы; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС просел на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3154,17 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1308,52 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 75,91 рубля (+0,06 рубля), золото - $1814,9 за тройскую унцию (-0,2%).

Подорожали акции "Северстали" (+1,3%), "НЛМК" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), АФК "Система" (+0,7%), "Магнита" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "ММК" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской Биржи" (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в среду возможно продолжение роста рынка акций РФ. Глобальные инвесторы, судя по динамике фондовых индексов и доходности казначейских облигаций США, настроены на увеличение доли акций в портфелях. Вместе с тем, сохраняется неопределенность в отношении продления сделки ОПЕК+, что может быть сдерживающим фактором для роста капитализации нефтегазового сектора. На валютном рынке "Мосбиржи" в начале торгов возможно углубление коррекции доллара вниз вслед за его ослаблением к корзине мировых валют (текущее значение индекса доллара DXY соответствует минимуму за два с половиной года).

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, цены на нефть Brent продолжают постепенно выпускать пар на фоне статистики по запасам от API и непонятного исхода саммита ОПЕК+. Факт переноса саммита на четверг говорит о том, что переговоры будут трудными, а шансы на согласование позиций – невелики. Цены на нефть сейчас заметно выше, чем когда ОПЕК+ принимали соглашение в апреле, поэтому нельзя исключать и того, что продления текущих повышенных квот на 1-й квартал 2021 года не будет. В такой ситуации цены на нефть Brent рискуют отступить в район $45-47 за баррель, считает эксперт.

В США во вторник индексы выросли на 0,6-1,3%, при этом S&P 500 (+1,1%) и Nasdaq (+1,3%) обновили рекордные максимумы. Поддержку рынку оказали надежды на принятие новых бюджетных стимулов в США после того, как группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет объемом $900 млрд, пишет MarketWatch.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, выступившие во вторник в банковском комитете Сената, выразили поддержку этому предложению. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил новое предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре 2020 года опустился до 57,5 пункта с октябрьских 59,3 пункта. Месяцем ранее значение показателя находилось на максимальном уровне с августа 2018 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 58 пунктов, сообщает Trading Economics.

Финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit (SPB: INFO), в прошлом месяце составило 56,7 пункта, что является максимумом с сентября 2014 года, по сравнению с 53,4 пункта месяцем ранее.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Поддержку индексам оказывают возобновившиеся разговоры о возможности принятия новых стимулирующих мер в США. Между тем рост индикаторов ограничен в связи с тем, что инвесторы заняли выжидательную позицию из-за неоднократных провальных попыток американских властей согласовать дополнительные меры поддержки, пишет MarketWatch.

Фондовые рынки растут в последние недели, поскольку инвесторы сфокусировались на возможности того, что появление вакцин от коронавируса положит начало более масштабному восстановлению мировой экономики. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что начинает рассмотрение заявок на ускоренное получение разрешения использовать две вакцины против COVID-19 – совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, а также производства компании Moderna.

Нефть

Нефть утром в среду дешевеет на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $47,2 за баррель (-0,5% и -1% во вторник), январская цена WTI - $44,27 за баррель (-0,6% и -1,7% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,15 млн баррелей. Доклад API также указал рост запасов бензина и дизельного топлива. Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей будут обнародованы в среду в 18:30.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры стран ОПЕК+, которые изначально были запланированы на вторник, но перенесены на четверг.

Ранее министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.