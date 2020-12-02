Евро подорожал на 11,5 копейки

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Утром в среду курс рубля снижается к доллару и евро на "Московской бирже" вслед за падающими котировками нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,79-75,96 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 8,25 копейки, до 75,93 рубля. Евро подорожал на 11,5 копейки до 91,6 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 9,71 копейки к уровню закрытия вторника, до 82,98 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,03 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,04 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет на старте торгов на фоне негативной динамики цен на нефть. Котировки "черного золота" снижаются на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря. В начале недели министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено ради дополнительных консультаций.

Тем временем, группа американских конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, выступившие во вторник в банковском комитете Сената, выразили поддержку этому предложению.

Проект отводит $180 млрд на страхование по безработице и $288 млрд на помощь малому бизнесу, а также миллиарды долларов на поддержку транспортной сферы, городов, школ и почтовой службы. На разработку вакцин от COVID-19 планируется выделить $16 млрд.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил новое предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема. Времени на утверждение законопроекта у депутатов очень мало, потому что Палата представителей уходит на каникулы на следующей неделе.

Инвесторы сфокусировались на возможности того, что появление вакцин от коронавируса положит начало более масштабному восстановлению мировой экономики.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что начинает рассмотрение заявок на ускоренное получение разрешения использовать две вакцины против COVID-19 - совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, а также производства компании Moderna.

Согласно пресс-релизам EMA, оценка вакцины от Pfizer и BioNTech, а также препарата от американской Moderna пройдет по ускоренной процедуре. Тем не менее, уточнили в EMA, после получения разрешения компании должны предоставлять дополнительные данные по результатам идущих или новых исследований.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США. В центре внимания трейдеров остаются переговоры стран ОПЕК+.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,49%, до $47,19 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,65%, до $44,26 за баррель.

По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,15 млн баррелей. Институт также указал на рост запасов бензина и дизельного топлива.