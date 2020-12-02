Росстат заявил, что продажи хлеба в РФ сократились на 2% за 9 месяцев

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в октябре выросли в сопоставимых ценах на 3,1% по сравнению с сентябрем, муки - на 5%, сообщил Росстат.

До этого, за девять месяцев 2020 года продажи хлеба и хлебобулочных изделий сократились по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 2%, муки – на 1%.

"Таким образом, данные Росстата не подтверждают сообщения Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) о том, что продажи хлеба в период с января по сентябрь выросли на 2,9%", - отметило ведомство.

В конце ноября "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз аналитической компании BusinesStat сообщил, что продажи хлеба в России в натуральном выражении по итогам 2020 года могут вырасти более чем на 60 тысяч тонн, до 7,95 млн тонн. В Российском союзе пекарей (РСП) изданию уточнили, что это будет первый рост продаж хлеба за последние пять лет. По оценкам РОСПиК, за январь-сентябрь продажи категории выросли на 2,9% в годовом выражении, до 552,7 млрд рублей. Рост продаж хлеба эксперты связали со снижением доходов населения.

Росстат также отметил, что в октябре темпы продаж продуктов питания вновь оказались выше, чем продажи непродовольственных товаров (с мая по август продажи непродовольственных товаров росли опережающими темпами, что было связано с неудовлетворенным потребительским спросом в период введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией).

В октябре наибольший рост продаж в магазинах и торговых точках крупных и средних компаний наблюдался в категории свежих фруктов – 21,7% в сопоставимых ценах. На 18,7% за месяц выросли продажи свежих овощей, на 14,7% – муки, на 9,2% – питьевого молока. Продажи сахара в октябре по сравнению с сентябрем упали в сопоставимых ценах на 4,7%. За девять месяцев продажи сахара выросли по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 2%.