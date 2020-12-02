Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:27Заразились
на 02.12В России 2 347 401+25 345В мире 63 839 023+602 219

Росстат заявил, что продажи хлеба в РФ сократились на 2% за 9 месяцев

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в октябре выросли в сопоставимых ценах на 3,1% по сравнению с сентябрем, муки - на 5%, сообщил Росстат.

До этого, за девять месяцев 2020 года продажи хлеба и хлебобулочных изделий сократились по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 2%, муки – на 1%.

"Таким образом, данные Росстата не подтверждают сообщения Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) о том, что продажи хлеба в период с января по сентябрь выросли на 2,9%", - отметило ведомство.

В конце ноября "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз аналитической компании BusinesStat сообщил, что продажи хлеба в России в натуральном выражении по итогам 2020 года могут вырасти более чем на 60 тысяч тонн, до 7,95 млн тонн. В Российском союзе пекарей (РСП) изданию уточнили, что это будет первый рост продаж хлеба за последние пять лет. По оценкам РОСПиК, за январь-сентябрь продажи категории выросли на 2,9% в годовом выражении, до 552,7 млрд рублей. Рост продаж хлеба эксперты связали со снижением доходов населения.

Росстат также отметил, что в октябре темпы продаж продуктов питания вновь оказались выше, чем продажи непродовольственных товаров (с мая по август продажи непродовольственных товаров росли опережающими темпами, что было связано с неудовлетворенным потребительским спросом в период введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией).

В октябре наибольший рост продаж в магазинах и торговых точках крупных и средних компаний наблюдался в категории свежих фруктов – 21,7% в сопоставимых ценах. На 18,7% за месяц выросли продажи свежих овощей, на 14,7% – муки, на 9,2% – питьевого молока. Продажи сахара в октябре по сравнению с сентябрем упали в сопоставимых ценах на 4,7%. За девять месяцев продажи сахара выросли по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 2%.

Росстат

Новости по теме

Новости

СМИ узнали о продвижении стран ОПЕК+ к сделке

"Алые паруса" уходят с рынка

Пандемия коронавируса

Кудрин заболел коронавирусом

Кудрин заболел коронавирусом

СМИ узнали о планах "Роснефти" купить Пайяху у Худайнатова

КБ "Стрелка" бесплатно поможет мэрии Якутска организовать будущий офис

Европа в ноябре сократила импорт СПГ на 40%

Европа в ноябре сократила импорт СПГ на 40%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');