Экспортеры зерна допустили введение властями экспортной пошлины на пшеницу

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россия, кроме ограничения экспорта зерна квотой, может ввести и пошлину на пшеницу.

"Такой вариант в настоящее время обсуждается", - сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Экспортеры готовы к такому решению, только мы просим, чтобы пошлину "привязали" к объему и рассчитывали на тонну", - сказал он, напомнив, что раньше пошлина рассчитывалась от контрактной стоимости.

По его словам, это существенно упрощает фискальное администрирование.

Как отметил Зернин, экспортеры считают вопрос о квоте решенным и не предлагают заменить ее пошлиной. "Квота касается и других видов зерна, а пошлина – исключительно для пшеницы, - сказал он. - Главное – синхронизировать эти меры по датам. У нас в полном разгаре контрактная кампания и экспортеры хотят остаться в рамках существующего регуляторного поля, не попав в зону убытков".

Зернин считает, что и пошлина, и квота должны вводиться одновременно. "Есть ориентир – 15 февраля, наша просьба – вводить обе меры синхронно, пошлину "привязать" к объемам", - заключил он.

Как сообщалось, Минсельхоз предлагает ввести квоту на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 15 млн тонн с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Она не распространяется на семена зерновых культур и на поставки в страны ЕАЭС.

Экспортная пошлина на пшеницу была введена в РФ с 1 июля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке. Ее размер несколько раз менялся. С 1 октября 2015 года пошлина составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена до 1 июля 2018 года. Затем нулевая ставка была продлена до 1 июля 2019 года. В прошлом году обнуление было продлено сразу на два года - до 1 июля 2021 года.