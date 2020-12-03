Доллар опустился ниже 75 руб. впервые с 18 сентября

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Доллар после укрепления на старте торгов перешел к снижению на Московской бирже в четверг днем, курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 18 сентября.

Курс доллара США составил 75,0175 руб. в 14:48, что на 5,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар снижался до 75 руб. Евро стоил 90,975 руб.1, подорожав на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,6 копейки - до 82,19 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", доллар дешевеет к большинству мировых валют, в том числе к рублю, вслед за снижением спроса на защитные активы на фоне надежд на действенность вакцин от коронавируса и принятие нового пакета стимулирования экономики США.

Британское Агентство по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Британские власти начнут прививочную кампанию против COVID-19 в стране в начале следующей недели.

Парламент Японии одобрил законопроект о бесплатной вакцинации населения от COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета. Япония закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.

Лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер заявил в среду, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные. Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд.