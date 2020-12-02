Великобритания одобрила применение COVID-вакцины Pfizer

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания в среду стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech, сообщило британское министерство здравоохранения.

"Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech", - говорится в заявлении представителя Минздрава, опубликованном на сайте британского правительства.

Эта вакцина показала эффективность в 95% на завершающем испытании.