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Великобритания одобрила применение COVID-вакцины Pfizer

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания в среду стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech, сообщило британское министерство здравоохранения.

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"Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech", - говорится в заявлении представителя Минздрава, опубликованном на сайте британского правительства.

Эта вакцина показала эффективность в 95% на завершающем испытании.

Великобритания коронавирус Pfizer

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