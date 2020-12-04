ЦБ РФ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Евроазиатского инвестиционного банка, говорится в сообщении ЦБ.

Согласно пресс-релизу регулятора, ЕАБ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

"C 2017 года Евроазиатский инвестиционный банк преимущественно убыточен. Представленный кредитной организацией по требованию надзорного органа план восстановления финансовой устойчивости неоднократно направлялся на доработку в связи с тем, что предусмотренные им мероприятия признавались недостаточными и нереализуемыми", - говорится в сообщении.

В связи с неудовлетворительным качеством управления у Евроазиатского инвестиционного банка возникли основания для прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физлиц. "Учитывая вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности банка отсутствовала", - говорится в сообщении.

В ЕАБ назначена временная администрация.

Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов.

Согласно документам на официальном сайте ЕАБ, бенефициаром банка является бизнесмен Альберт Джуссоев (67%). Еще 33% принадлежит Альбине Джуссоевой.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в производстве арбитражных судов находятся иски кредиторов к нескольким компаниям, связанным с Джуссоевым, в том числе АО "Руснефтегаз", ООО "Южно-Охтеурское", ООО "УК "Арт-Лоджистик".

Евроазиатский инвестиционный банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 301-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".