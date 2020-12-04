Доллар опустился ниже 74 руб. впервые со 2 сентября

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, курс доллара опустился ниже 74 руб./$1 впервые со 2 сентября, евро торгуется вблизи 90 руб./EUR1 впервые с конца сентября.

Курс доллара США составил 73,98 руб./$1 в 15:24 по Москве, что на 47 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,06 руб./EUR1, подешевев на 34,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,38 копейки - до 81,21 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти. Котировки нефти увеличиваются благодаря решению ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами. Поддержку рисковым активам продолжают также оказывать надежды на новое стимулирование в США и прогресс в разработке вакцин против коронавируса COVID-19.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 по московскому времени в пятницу увеличилась на 1,05% - до $49,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,1% - до $46,14 за баррель.