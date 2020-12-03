Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ договорились повысить нефтедобычу на 500 тысяч б/с с января 2021 года, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

При этом каждый месяц министры будут решать вопрос о дальнейшем повышении, но оно не сможет превышать 0,5 млн б/с.

"Страны-участники соглашения ОПЕК + договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний начиная с января 2021 года для обзора текущего состояния нефтяного рынка и для корректировки дальнейшего уровня ограничений", - говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

В сообщении отмечается, что общее ограничение добычи стран участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн б/с от базового уровня.

Страны ОПЕК+ будут продолжать компенсировать недосокращенные объемы добычи нефти в рамках нефтяной сделки до марта 2021 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

Ранее участники сделки разрешили "двоечникам" компенсировать недосниженные в мае-июле объемы в рамках сделки ОПЕК+, снизив добычу дополнительно к своим квотам в течение августа-сентября, но и в эти месяцы некоторые страны – такие, как Ирак – не исполнили полностью договоренности. После этого "двоечникам" было разрешено компенсировать объемы до конца года.

Среди стран, не исполнявших обязательства по сделке, также числятся Нигерия, Габон и Конго. При этом Ирак и Нигерия, по последним данным, в октябре вновь нарастили добычу.