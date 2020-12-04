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ВТБ планирует завершить присоединение трех банков в 2021 году

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ планирует завершить интеграцию "Возрождения", Запсибкомбанка, Саровбизнесбанка в 2021 году, больше пока покупать региональные банки не планирует, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Первого евразийского конгресса.

"Мы все равно уже ввели систему, что продуктовая линейка у нас одинаковая, и как бы фактически бизнес у нас уже объединен. Поэтому мы пойдем поэтапно, я думаю, что в этом году, может быть, все не успеем, но в следующем году точно завершим (интеграцию - ИФ)", - сказал Костин.

Он не исключил, что банк "Возрождение" может быть быстрее присоединен, а остальные в силу ряда юридических моментов позже, в частности, Саровбизнесбанк, пакет акций которого арестован в рамках уголовного дела.

Ранее ВТБ рассчитывал присоединить эти три банка в 2020 году.

Интереса к покупке других региональных банков у ВТБ сейчас нет, добавил Костин.

ВТБ не планирует покупать и банк "Восточный", президентом которого в апреле 2020 года стал бывший первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин и председателем правления которого может стать экс-глава Запсибкомбанка Александр Сурин. "Могу вам пообещать, что мы этот банк не купим", - заявил Костин.

В "Восточном" осенью 2018 года обострился корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) сейчас владеет 41,63% капитала "Восточного", "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна - 42,01% капитала. В конце октября 2020 года эти стороны подписали мировое соглашение, договорились отозвать иски из всех юрисдикций друг к другу.

ВТБ Андрей Костин Возрождение Запсибкомбанк Саровбизнесбанк

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