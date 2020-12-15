В ВТБ рассказали о порядке присоединения трех купленных банков

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ планирует присоединить три дочерних банка - "Возрождение", Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк - к санируемому БМ-банку после перевода их клиентов на платформу ВТБ, заявил "Интерфаксу" член правления госбанка Дмитрий Пьянов.

Такая форма выбрана для оптимизации расходов на оформление юридических процедур, обеспечивая при этом достижение всех изначально запланированных экономических эффектов от интеграции банков, пояснил Пьянов.

Основные этапы этого процесса - миграцию клиентов, интеграцию банка "Возрождение" и Запсибкомбанка планируется завершить в 2021 году.

"Юридические нюансы интеграции включают проработку и одобрение ключевых параметров, принятие соответствующих корпоративных решений, получение обязательных согласований регуляторов, учет обременений по пакету акций Саровбизнесбанка (15% банка арестованы рамках уголовного дела - ИФ). Эти детальные аспекты интеграции еще прорабатываются, комментировать их до финального утверждения преждевременно", - добавил топ-менеджер.

Впоследствии объединенный БМ-банк будет присоединен к ВТБ. Это произойдет раньше срока, прописанного в плане финансового оздоровления.

"Ранее план финансового оздоровления БМ-банка предусматривал его присоединение к ВТБ к 2026 году, но БМ-банк уже в первом квартале 2021 года создаст необходимые резервы. После присоединения к нему трех региональных банков, БМ-Банк, согласно плану ПФО, будет интегрирован в ВТБ ранее намеченного 2026 года", - заявил Пьянов.