Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:44Заразились
на 15.12В России 2 707 945+26 689В мире 72 848 675+596 134

В ВТБ рассказали о порядке присоединения трех купленных банков

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ планирует присоединить три дочерних банка - "Возрождение", Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк - к санируемому БМ-банку после перевода их клиентов на платформу ВТБ, заявил "Интерфаксу" член правления госбанка Дмитрий Пьянов.

Такая форма выбрана для оптимизации расходов на оформление юридических процедур, обеспечивая при этом достижение всех изначально запланированных экономических эффектов от интеграции банков, пояснил Пьянов.

ЭкономикаВТБ планирует завершить присоединение трех банков в 2021 годуЧитать подробнее

Основные этапы этого процесса - миграцию клиентов, интеграцию банка "Возрождение" и Запсибкомбанка планируется завершить в 2021 году.

"Юридические нюансы интеграции включают проработку и одобрение ключевых параметров, принятие соответствующих корпоративных решений, получение обязательных согласований регуляторов, учет обременений по пакету акций Саровбизнесбанка (15% банка арестованы рамках уголовного дела - ИФ). Эти детальные аспекты интеграции еще прорабатываются, комментировать их до финального утверждения преждевременно", - добавил топ-менеджер.

Впоследствии объединенный БМ-банк будет присоединен к ВТБ. Это произойдет раньше срока, прописанного в плане финансового оздоровления.

"Ранее план финансового оздоровления БМ-банка предусматривал его присоединение к ВТБ к 2026 году, но БМ-банк уже в первом квартале 2021 года создаст необходимые резервы. После присоединения к нему трех региональных банков, БМ-Банк, согласно плану ПФО, будет интегрирован в ВТБ ранее намеченного 2026 года", - заявил Пьянов.

ВТБ Дмитрий Пьянов Возрождение Запсибкомбанк Саровбизнесбанк БМ-банк

Новости по теме

Новости

Рубль вечером продолжил дорожать к доллару и евро

Производство сахара в РФ в ноябре снизилось на 29,7%

Производство сахара в РФ в ноябре снизилось на 29,7%

Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте

Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте
Экономический кризис

Субсидию в 4,2 млрд рублей поделят на 500 кинопрокатчиков и 30 кинопроизводителей

Пандемия коронавируса

Федеральным театрам компенсировали потерю 75% зрителей

Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Думе предложили уточнить права ЦБ и Сбербанка в части применения оружия

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');