Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом вслед за нефтью

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретой решением ОПЕК+ наращивать добычу умеренными темпами с января; индекс МосБиржи обновил максимум с января, превысив 3180 пунктов, лидировали в росте акции "Северстали" и "Татнефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3 184,72 пункта (+0,7%, максимум дня - 3 200,23 пункта), индекс РТС - 1 357,39 пункта (+1,3%); динамика цен blue chips оказалась смешанной в пределах 3,4%.

Доллар просел до 73,92 рубля (-0,53 рубля), золото стоит $1 837,4 за унцию (-0,2%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-4,2%, доллар подешевел на 1,93 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Северстали" (+3,4%), "Татнефти" (+3,3%), Сбербанка (+2% и +2,2% "префы"), "Роснефти" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Газпрома" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "ММК" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), ВТБ (+0,7%), "Россетей" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-3%), "Яндекса" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "МТС" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "Магнита" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -2,5% "префы").

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (+15,2% и +10,7% "префы"), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+9,5%), ПАО "Электроцинк" (+6,7%), ПАО "Левенгук" (+3%), ГДР TCS Group (+2,8%), ГДР "Ленты" (+2,8%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (+2,1%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Трубной металлургической компании" (-7,2%, до 64,8 рубля; дивиденды за I полугодие 2020 года - 3 рубля на акцию), также подешевели бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (-6,3%), "Росгосстраха" (-4,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,49 млрд рублей (из них 24,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,92 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,28 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").