"РТ-Инвест" вложит около 7 млрд рублей в утилизацию медицинских отходов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Международная компания Roland Berger разработает концепцию системы обращения с медицинскими отходами в Московской области. Соглашение об этом московский офис компании подписал с "РТ-Инвест" (входит в "Ростех").

"Контракт на разработку заключен по итогам проведения открытого международного конкурса, в котором принимали участие шесть ключевых игроков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "РТ-Инвеста".

Участники конкурса должны были представить успешный опыт внедрения технологий работы с медицинскими отходами минимум в трех странах. Победившая Roland Berger реализовала 12 проектов по созданию комплексных систем управления медицинскими отходами в мире.

"Инвестиции в новую систему управления медотходами планируются в размере 7 млрд рублей. Комплексная система даст 100% утилизацию медицинских отходов, налоговые поступления в бюджет составят более 3 млрд рублей. (...) К 2023 году ни один пакет с медотходами не оставит опасного следа в Подмосковье", - пообещал через пресс-службу гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

В рамках контракта планируется во II квартале 2021 года организовать систему идентификации, учета образования, контроля перемещения и мониторинга медицинских отходов. В первом квартале 2022 года будут запущены предприятия по утилизации медотходов.

Контроль за движением отходов от мест образования до предприятий утилизации будет осуществляться посредством системы ГЛОНАСС.

Как ранее сообщал Шипелов, "РТ-Инвест" планирует построить в Московской области два предприятия по переработке медицинских отходов.