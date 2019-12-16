Противников мусоросжигательного завода под Казанью будут судить за помехи стройке

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полиция составила административные протоколы на противников строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью, задержанных утром в понедельник рядом с их палаточным лагерем.

Как сообщил "Интерфаксу" один из задержанных, казанский юрист Сергей Сычев, ему, в частности, вменяются статья 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка).

В протоколах в отношении Сычева утверждается, что в понедельник Сычев и другие экоактивисты "приняли участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка, а также создании препятствий (...) организации строительных работ".

По версии полиции, вина экоактивистов заключается в том, что они отказались демонтировать свой палаточный городок на месте строительства дороги к площадке будущего МСЗ и "своим массовым нахождением" мешали стройке.

По словам Сычева, в общей сложности в понедельник задержаны и доставлены в отдел полиции в Зеленодольске 19 участников палаточного городка, на них были составлены такие же протоколы.

Он уточнил, что двум активистам после задержания стало плохо и их отправили в больницу, часть задержанных днем увезли в суд, его самого и еще двух задержанных оставили в отделе полиции на ночь.

Как сообщалось, МСЗ под Казанью намерено построить АО "РТ-Инвест" (входит в "Ростех"), оператором выступает структура "РТ-Инвеста" - ООО "АГК-2".

В 2018 году и в начале 2019 года в Татарстане прошли акции протеста против строительства МСЗ.

В начале декабря 2019 года "РТ-Инвест" сообщил, что проект МСЗ получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Тогда же экоактивисты организовали круглосуточный палаточный лагерь рядом с площадкой под Казанью, где планируется строить МСЗ.

В свою очередь, власти Татарстана организовали собственную экологическую экспертизу проекта МСЗ с привлечением иностранных экспертов. Сбор экспертных заключений планируется завершить в начале 2020 года. В пресс-службе президента республики заявляют, что без этой экспертизы строительство завода не начнется.

Со своей стороны, экоактивисты пытаются провести общественную экспертизу проекта.

В материалах картотеки арбитражных дел сообщается, что в мае 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал "АГК-2" предоставить Обществу защиты прав потребителей и охраны окружающей среды "Принципъ" (Москва) проектную документацию по МСЗ в Татарстане для проведения общественной экспертизы. "АГК-2" попыталось обжаловать это решение, но в сентябре проиграло в апелляционной инстанции, а в ноябре - в кассационной.

Суды, в частности, указали, что режим коммерческой тайны не может быть установлен предпринимателями в отношении сведений о факторах, оказывающих негативное воздействие на безопасность населения.

Казанская экоактивистка Вера Керпель (также задержана в понедельник), выступающая доверенным лицом "Принципъ", говорила в начале декабря агентству, что ранее экоактивисты просили "АГК-2" предоставить проектную документацию по МСЗ, но так и не получили ее.

"На последнем суде наш юрист просил выдать проектную документацию, они ничего не выдали. На днях мы должны получить в суде исполнительный лист, мы будем обращаться к приставам и уже с приставами идти за документацией", - заявила тогда Керпель.

Структуры "РТ-Инвест" ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" в 2017 году были объявлены победителями конкурсов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе твердых коммунальных отходов в Московской области (АГК-1) и Татарстане (АГК-2). Партнером проекта является японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova.

Четыре завода в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности, завод под Казанью - 550 тыс. тонн отходов (55 МВт). Общий объем инвестиций оценивается примерно в 150 млрд рублей, в том числе инвестиции в МСЗ в Татарстане - 28 млрд рублей.