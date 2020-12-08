Saxo Bank представил "шокирующие предсказания" на 2021 год

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2021 год включают прорыв в энергетике, который принесет миру энергетическое изобилие, а также запустение больших городов из-за перехода на удаленную работу и уничтожение фейковых новостей блокчейном.

Банк публикует подобные прогнозы уже 18 лет. Они привлекают внимание инвесторов не к основным трендам, хотя, несомненно, их учитывают, но к маловероятным событиям (так называемым "черным лебедям"), которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки, если воплотятся в реальности.

Пандемия COVID-19 и трудный ход выборов в США приблизили то, что могло казаться далеким будущим, ускорили практически каждую социальную и техническую макротенденцию, заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

"Попросту говоря, произошедшее в этом году означает, что будущее уже наступило, - заявил он, представляя прогноз. - Мы увидели самое быстрое в истории падение и восстановление рынка, а балансы центральных банков и бюджетные дефициты раздувались беспрецедентными темпами. Таким образом, можно сделать не такое уж шокирующее предсказание: 2021 год заставит усомниться в том, будто можно бесконечно притворяться, что всё в порядке - пусть даже рынки ориентируются именно на это".

Пандемия коронавирусной инфекции ускорила практически каждую макротенденцию. Особенно важны структурные перемены на рынке труда, но в то же время общий объем экономических благ в мире только увеличится - даже в расчете на душу населения.

"Близится эпоха безусловного базового дохода, означающая новую жизнь и новые приоритеты, - отмечает Якобсен. - Потребуется также новый способ перераспределения благ, иначе все ресурсы окажутся сконцентрированными в руках монополий и действующих рантье. Один из главных факторов, обеспечивающих такое будущее, - увеличение объема доступной энергии на душу населения практически без негативных последствий для окружающей среды; дополнительной энергии хватит на питание высокотехнологичных систем вроде передового ИИ и квантовых компьютеров. Благодаря этому мы приблизимся к победе над раком, предотвратим риски будущих пандемий и справимся с фейковыми новостями с помощью технологии блокчейна".

Банк традиционно подчеркивает, что "Шокирующие предсказания" не являются его официальным прогнозом - они лишь предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую. Это попытка исследовать пределы возможного, пусть и не всегда вероятного, что особенно актуально в контексте внезапного коронавирусного кризиса этого года. Разумеется, самые разрушительные (а значит, шокирующие) события всегда оказываются наиболее неожиданными.

Saxo Bank выбирает десять наиболее спорных и не связанных между собой идей, при этом один и тот же прогноз не может повторяться два года подряд.

Amazon "купит" Кипр

Предстоящий год заставит Amazon.com Inc. и других информационных гигантов с опаской смотреть на правительства, которые считают, что те стали слишком могущественными и платят слишком мало налогов.

Видя растущую неприязнь со стороны чиновников, Amazon переносит свою европейскую штаб-квартиру на Кипр. Там с распростертыми объятиями встречают гигантскую корпорацию и ее налоги, которые помогут стране снизить отношение долга к ВВП, сейчас составляющее почти 100%. Кипр помнит, как авторитарно обращался с ним Евросоюз во время кризиса суверенного долга 2010-2012 гг.

Консультанты от Amazon "помогут" Кипру переписать его налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими ставками налога на прибыль и других налогов. И лидеры, и население страны только рады неожиданному притоку денег и снижению налогов.

Но европейские регуляторы быстро разберутся в происходящем и примут меры против Amazon, заставив компанию сменить методы, а Кипр - привести налоговое законодательство в соответствие с другими странами ЕС. США и другие страны в 2021 году тоже пойдут в наступление на монополии, возомнившие о себе слишком много.

Германия заплатит за Францию

Франция в ближайшие годы окажется в числе европейских стран с самой тяжелой долговой нагрузкой. Еще до начала пандемии величина ее госдолга подошла к порогу 100% ВВП, а частный долг стремительно приближался к 140% ВВП. Это значительно больше, чем у Италии (106%) или Испании (119%). Пандемия только ускорила процесс: в 2021 году, как ожидается, госдолг страны превысит 120% ВВП.

Несмотря на пакет стимулирования объемом 100 млрд евро и программу госгарантий на 90% корпоративных кредитов, Франции не удается избежать волны банкротств. Многие компании в сфере услуг не выдержат прерывистой серии приостановок работы из-за карантина. Инвесторы всё меньше надеются на будущий доход от акций, что приводит к мощной распродаже бумаг крупнейших французских банков.

Учитывая плохое состояние государственных финансов, а также и без того огромную задолженность, у Франции не остается другого выбора, кроме как обратиться за помощью к Германии, чтобы Европейский центральный банк напечатал достаточно евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системный обвал.

Блокчейн уничтожит фейковые новости

Нарастающая угроза распространения дезинформации и подрыв доверия даже к хорошо известным новостным агентствам достигают критического уровня, требуя системной реакции. Крупные СМИ и социальные сети вынуждены принять новые меры против лжи и манипуляций в новостях. Это станет возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом с проверкой как содержания, так и источника. Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимым для всех, а любую новость даст проследить до первоисточника, подавляя ложную информацию, не подтверждаемую другими источниками.

Такие компании, как Twitter Inc. и Facebook Inc., активно инвестируют в разработку этих методов, причем их заботит прежде всего самосохранение, поскольку угроза внешнего регулирования в последние годы дошла до опасного уровня. Альтернативные новостные сайты с их теориями заговора, дезинформация о пандемии COVID-19, ложные доказательства подтасовок на выборах - всё это в одночасье исчезнет с их платформ.

Тектонические сдвиги на рынках капитала из-за цифрового юаня

"Цифровое средство электронных платежей" (DCEP) - это цифровая версия юаня, основанная на блокчейне. В 2019 году 80% всех платежей в Китае проводилось через WeChat Pay и AliPay. Народный банк Китая намеревается сделать следующий шаг и заодно повысить эффективность монетарных и фискальных мер за счет дальнейшего отказа от наличных денег и обеспечения финансовой инклюзивности.

Предоставление иностранцам полного доступа к китайским рынкам капитала ослабит главный аргумент иностранных инвесторов против использовании юаня для торговли и инвестирования - сомнение в его ликвидности и в прямом доступе к их вложениям внутри КНР. В то же время стабильность китайской валюты и присущая технологии блокчейна прослеживаемость и контролируемость практически устранят риск оттока капитала и незаконного вывода средств из страны.

Эта идея хорошо сочетается с принятой Китаем стратегией "двойной циркуляции", так как увеличивает прозрачность внутренних операций и стимулирует использование юаня во внешних, делая его заманчивой альтернативой доллару США. Цифровой юань будет по-прежнему считаться "необеспеченной валютой", но с точки зрения Китая это даже плюс, так как допускает отрицательные процентные ставки на "наличность" и облегчает таргетирование номинального ВВП.

Раскрытие китайского рынка капитала и создание валюты, конкурирующей с американским долларом за статус резервной, обеспечат рост внутреннего потребления, финансирование совершенно новой пенсионной системы и углубление рынка капитала страны.

Революционный термояд

Чтобы мировая экономика продолжила расти темпами, хоть сколько-то близкими к рекордным, нужно намного больше энергии. Новые альтернативные и "зеленые" энергетические технологии по большей части не являются решением проблемы. Миру срочно нужен прорыв в энергетике.

В 2021 году передовые системы искусственного интеллекта решают сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы. Открывается путь к коммерческому использованию ядерного синтеза.

Проект реактора SPARC, одобренный в 2020 году в Массачусетском технологическом институте как обещающий удешевление термоядерной энергии, резко совершенствуется благодаря новым технологиям ИИ. Инженеры модифицируют конструкцию, получая самый грандиозный прорыв в энергетике со времен создания первых ядерных реакторов. Более того, масштабное государственное и частное финансирование позволит реализовать новую технологию за считанные годы.

Освоение термоядерной энергии устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству. Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать из-за необходимости.

Самое главное, энергия ядерного синтеза сделает практически каждую страну независимой в продовольственном и энергетическом отношении, обеспечит самое большое и быстрое в истории повышение уровня жизни.

Безусловный базовый доход приведет к запустению городов

Пандемия ускорила такое движение экономики, которое и без нее усиливало неравенство и рвало ткань социума.

Финансиализация (форма функционирования экономики, характеризующаяся преобладанием финансовых сделок в общей структуре внутренних, а особенно международных отношений, и подчинением реального сектора экономики финансовому) приводит к тому, что дохода одного человека уже совершенно недостаточно для содержания семьи. Развитие технологий, программ, ИИ и автоматизации снижает зарплаты и уничтожает рабочие места во множестве отраслей. Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи безусловного базового дохода (ББД).

Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома, ставший более привычным из-за COVID-19, приближает загруженность городских офисов к нулю. Стремительно падают цены на коммерческую недвижимость, в том числе и на площади, занятые магазинами и ресторанами, которые ранее обслуживали офисных работников.

Введение ББД меняет также отношение к роли работы в жизни, так что многие молодые люди остаются жить там, где выросли. Тем временем и профессионалы, и малоквалифицированные работники в больших городах начинают увольняться, потому что предложение на рынке труда падает, а с ним и качество жизни; тесные квартиры в криминализованных районах теряют привлекательность.

Фонд гражданских технологий как следствие технологического прорыва

Победное шествие высоких технологий при поддержке принципов свободного рынка уже подрывает общественный договор; коронавирусная инфекция только ускорила эти тенденции. Если мы хотим избежать усиления несправедливости, политических конфликтов, массовых беспорядков и системных угроз, в 2021 году и далее нашему обществу придется найти новый путь экономической политики.

Потребуется совершенно новый подход к снижению неравенства, и речь вовсе не о поправках в налоговые кодексы.

Создается Фонд гражданских технологий, который выделяет каждому человеку долю владения капитальными активами, причем дополнительные доли идут потерявшим работу, давая им - как и всем остальным - выгоду от роста производительности в цифровую эпоху. Эта политика "дивиденда на технический прогресс" направлена на снижение экономических и социальных трудностей тех, кто не смог получить финансовую выгоду от экономического прогресса последних лет. Она высвобождает гигантскую предпринимательскую энергию на индивидуальном и общественном уровне, так как миллионы людей получают в свое распоряжение время и силы, которые раньше тратили на монотонную и напряженную работу.

Успешная вакцинация от COVID-19 разрушит компании

Пандемия резко усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике, которое приобрело опасный размах еще во время финкризиса 2008 года. Политика практически неограниченного доступа к ликвидности и смягчения условий финансирования увела доходности государственных и высокорейтинговых корпоративных облигаций на исторические минимумы, заставив инвесторов переходить на рискованные активы.

Склонность к риску поддерживается и ожиданием эффективной вакцины, которая должна вновь запустить маховик экономического роста. Задним числом, однако, оказывается, что во время пандемии экономика была чрезвычайно перестимулирована - и после вакцинации она очень скоро перегревается. Инфляция растет, а безработица падает так быстро, что ФРС позволяет доходностям длинных казначейских бумаг уйти вверх, потянув за собой и более рискованные облигации.

В результате условия финансирования ужесточаются слишком быстро, а контроль кривой доходности Федрезервом не применяется. Количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума, причем первыми падут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе физической розничной торговли, которым приходилось трудно даже в здоровой докоронавирусной экономике.

Спрос на солнечные батареи благоприятен для серебра

Следующий год приносит изменения, обычно благоприятные для серебра как материального актива и драгметалла: ослабление доллара США и отрицательные реальные доходности без надежды на восстановление. К тому же инфляция резко идет вверх, а регуляторы задерживаются с реакцией, желая максимально поддержать свои еще не полностью восстановившиеся экономики. С массовой вакцинацией от COVID-19 к середине года избыточная ликвидность и сверхмягкая экономическая политика задают высокий спрос на "твердые" активы.

Но больше всего цены на серебро тянет вверх быстро растущий спрос на его промышленное применение. В 2021 году начинается реальная нехватка серебра на рынке, и это подрывает политическую поддержку инвестиций в солнечную энергетику при президенте США Джо Байдене, "Европейское зеленое соглашение", программу Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и другие инициативы.

Кроме того, более половины добываемого серебра представляет собой побочный продукт добычи цинка, свинца и меди. По этой причине добывающим компаниям трудно удовлетворить возросший спрос.

Взлет развивающихся и пограничных экономик за счет технологий нового поколения

Темпы экономического роста во многих странах с пограничной и развивающейся экономикой в последние годы катастрофически недооценивались. Внимательный анализ показывает, что некоторые технологии могут обеспечивать там гораздо большее повышение производительности в частном секторе, чем наблюдается в последние десятилетия в развитых странах.

Во-первых, внедрение спутниковых систем раздачи интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорости обмена данными. Первой здесь будет группировка Starlink от SpaceX - 1,5 тыс. спутников к концу 2021 года. В выигрыше на развивающихся и пограничных рынках будут прежде всего эффективное образование и производственный бизнес. Во-вторых, уже сейчас идет революция финтеха и электронных банковских систем, давшая миллиардам людей доступ к цифровой экономике при помощи мобильных устройств.

Наконец, развитие беспилотников произведет революцию в доставке, снизив издержки на проживание вдали от крупных городов. Беспилотные технологии вместе с автоматизацией будут применяться и в сельском хозяйстве, повышая производительность труда в слаборазвитых сельских регионах по всему миру.