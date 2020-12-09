Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:29Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 67 591 193+517 465

Байден выбрал своих кандидатов на посты министров сельского хозяйства и строительства

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, выбрал своих кандидатов на пост главы министерства жилищного строительства и городского развития и Минсельхоза, сообщает Bloomberg.

По данным осведомленных источников агентства, основным кандидатом Байдена на пост министра жилищного строительства и городского развития является член Палаты представителей от штата Огайо Марша Фадж.

В случае ее утверждения Конгрессом Фадж станет первой женщиной афроамериканской, возглавившей данное министерство.

Тем временем, главным претендентом на пост министра сельского хозяйства собеседники агентства называют бывшего губернатора штата Айова Тома Вилсака. Он занимал пост главы Минсельхоза в течение 8 лет при президенте Бараке Обаме.

США Джо Байден Марша Фадж Том Вилсак

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Lancet опубликовал результаты испытаний первой вакцины после Спутник V

Lancet опубликовал результаты испытаний первой вакцины после Спутник V

Что произошло за день: вторник, 8 декабря

В Японии решили поднимать рождаемость с помощью ИИ

Пандемия коронавируса

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине
Пандемия коронавируса

В Швейцарии за отсутствие маски будут штрафовать на 230 евро

По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна

По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна

Китай и Непал согласовали высоту Эвереста

Китай и Непал согласовали высоту Эвереста

Лукашенко предложил сделать народное собрание конституционным органом

Что случилось этой ночью: вторник, 8 декабря

Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от точки достройки "Северного потока 2"

Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от точки достройки "Северного потока 2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');