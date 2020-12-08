ЦБ отметил, что спрос на ипотеку в РФ приобретает черты ажиотажа

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на ипотеку на фоне льготной программы кредитования начинает приобретать черты ажиотажного, в ряде регионов наблюдается неоправданный рост цен на жилье, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

"Мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать где-то черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов, приводя к тому, что эффект от льготы получают не столько граждане, сколько действительно застройщики и банки. Хорошо, конечно, их поддержать, но важно, чтобы у нас все-таки решалась основная задача - доступность для людей жилья", - сказала Набиуллина.

Она согласилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, что больше надо думать об адресных программах поддержки ипотеки, в том числе поддерживая общий баланс спроса и предложения.

Глава ЦБ отметила, что потенциал для развития рынка ипотеки в России еще есть, но важно не допустить образования на нем "пузыря". "Нам нужно избежать "пузыря" и избежать реальных рисков, прежде всего для граждан, а потом уже и для застройщиков, и для банков. И для этого нужен долгосрочный план по развитию этого сегмента, который будет базироваться на рыночных механизмах", - добавила она.

Основной целью поддержки рынка ипотеки является повышение доступности жилья для граждан, подчеркнула Набиуллина. "У нас еще есть потенциал развития этого рынка. Действительно распространение ипотеки меньше, чем во многих других странах, но надо не забывать, что там это накопление ипотечной задолженности складывалось годами, и главное, конечно, рост ипотеки должен поддерживаться ростом доходов населения", - отметила глава ЦБ.

Набиуллина также напомнила о рисках ипотеки с низким первоначальным взносом. "Мы, например, сейчас видим, что все больше людей, которые готовы на фоне низких ставок брать ипотеку, у них есть возможность обслуживать долг, но нет накопления для первоначального взноса. При этом все прекрасно понимают, что ипотека с низким первым взносом рискованная", - сказала она, отметив, что в результате люди могут потерять жилье, вырастет плохая задолженность в секторе, что в итоге может транслироваться в повышенные процентные ставки для всех заемщиков. ЦБ дестимулирует банки выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом.

Помочь решить эту проблему, по мнению председателя Банка России, может новый проект развития жилищных накоплений, когда гражданин накапливает средства на первоначальный взнос на специальном банковском счете, а условия будущего ипотечного займа фиксируются сразу.

Набиуллина добавила, что сейчас мало внимания уделяется еще одной возможности улучшения жилищных условий - долгосрочной аренде, которая является альтернативой ипотеки.